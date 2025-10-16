La promesa de Gattuso si Italia no clasifica al Mundial: "Me voy del país"

Gennaro Gattuso es una de las leyendas del fútbol de la década de los 2000. El centrocampista fue una pieza clave de una de los últimas grandes plantillas del Milan y alzó una Copa del Mundo con la selección italiana. Después de su retirada, emprendió su carrera como entrenador y, tras cortos pasos por Valencia CF, Olympique de Marsella y Hajduk Split, en junio fue nombrado como nuevo seleccionador de la 'Azzurra'.

Desde que ocupa el banquillo del conjunto transalpino, Gattuso ha salido vencedor en todos los encuentros que ha disputado en la clasificación al Mundial, pues en la derrota frente a Noruega (3-0) aún era Luciano Spalletti el técnico. No obstante, esa derrota puede complicar la consecución del billete para el torneo, ya que solo clasifica el primero de cada grupo, mientras que el segundo, actualmente Italia, debe disputar una repesca.

Una promesa arriesgada

De esta forma, una de las grandes selecciones de la historia del fútbol podría quedarse sin Mundial por tercera vez consecutiva, pues no estuvo presente ni en Qatar 2022 ni en Rusia 2018. Respecto a esto, Gattuso ha sido tajante en rueda de prensa y se ha arriesgado con una promesa: "Si Italia no se clasifica para el Mundial 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos", ha asegurado, ejerciendo la figura habitual de líder que ha encarnado Gattuso durante su carrera.

Gattuso en el Hajduk Split / SD

Queda rematar el trabajo

Una tercera ausencia seguida para un combinado nacional de la talla de Italia en una cita tan importante como un Mundial sería catastrófico. Pese que se ha enderezado un poco el camino desde la llegada de Gattuso al banquillo, tan solo faltan dos partidos para cerrar la clasificación, en los que se medirá a Moldavia (13 de noviembre) y a los líderes del grupo, los noruegos (16 de noviembre), encabezados por un intratable Erling Haaland. "No nos podemos permitir subestimar a nadie. Es hora de ponernos el casco y terminar el trabajo", ha sentenciado.