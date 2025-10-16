¿Qué fue de Fernando Gago?

Fernando Gago, exmediocentro de la selección argentina, pasó con más pena que gloria por el Valencia CF en la temporada 2012/13. Firmó por cuatro temporadas de la mano de Mauricio Pellegrino al club presidido por Manuel Llorente y se marchó pocos meses después, por la puerta de atrás, al no contar para Ernesto Valverde, que detectó y penalizó su falta de actitud y compromiso sobre el terreno de juego. El actual entrenador del Athletic Club consiguió que el equipo remontara el vuelo hasta el punto de acariciar la clasificación de Champions, y lo hizo con una regeneración que pasó por sacar de la plantilla al 'Pintita'.

Hoy, Gago se desempeña como entrenador. Desde su retiro de los terrenos de juego a finales de 2020 con la camiseta de Vélez Sarsfield hasta la actualidad, el que fue también jugador del Real Madrid y la Roma en Europa dedica su carrera a los banquillos. En junio llegó a México para tomar las riendas del Necaxa, donde los resultados lo tienen contra las cuerdas.

En julio de 2012 aterrizó en València previo pago de 3,5 millones de euros a los blancos, que en 2006 habían invertido en él 20 millones, tras un año cedido en la AS Roma. Su paso aceptable por la serie A hizo que Pellegrino confiara el recuperar sus mejores años sobre la cancha y ofrecerle el medio campo de Mestalla. El argentino comenzó la competición oficial al lado de su compatriota Tino Costa en la línea de medios frente al Real Madrid (1-1), pero las lesiones pronto mermaron su rendimiento. En la siguiente jornada salió del campo lesionado dejando su sitio a un joven Dani Parejo.

Gago, en su etapa como entrenador / SD

Valverde no consistió su falta de compromiso

En diciembre de 2012, Valverde fichó por el Valencia con la misión de levantar el vuelo de un pésimo primer tercio de temporada. El técnico sacó el látigo para hacer un equipo mejor y no le tembló el pulso. En enero, con Fernando Gago deseando desertar e irse a Argentina, el 'Txingurri' lo dejó fuera de la convocatoria y convocó a un canterano, Mario Arqués... pese a las lesiones de Parejo y Albelda. Banega tenía ya el mando del centro del campo y el entrenador reconvirtió a Víctor Ruiz para cubrir las bajas. El Valencia ganó 2-3 en A Coruña y Gago, que solo había jugado 45 minutos con Valverde en el humillante 0-5 con el Madrid en Mestalla, y otros 12' en la Copa contra el mismo rival en el Bernabéu, no volvería a aparecer con la camiseta del Valencia.

De hecho, ante los blancos en la Liga, Valverde lo había sacado ya del once por falta de compromiso en el descanso. Víctor Ruiz ya lo sustituyó ese día ante el Madrid. Lejos de encubrir al jugador, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el argentino abandone el club en invierno, el entrenador ayudó a poner al jugador en el disparadero. "No es una pregunta para mí, aunque si lo hubiera hablado con el director deportivo no lo iba a contar aquí", apuntó Valverde. "Antes del partido creía que Gago era la mejor opción y en el descanso pensé que era mejor que jugara Víctor. Pienso en lo mejor para el equipo, independientemente de las consecuencias", sentenció.

Regreso a Argentina: Vélez y Boca antes de hacerse entrenador

En total, Gago sumó solo 18 partidos antes de irse prestado a Vélez. Al verano siguiente, lo acogió Boca Juniors, que pagó por él al Valencia 1,7 millones de euros. Entre uno y otro, Boca y Vélez, el centrocampista terminó su carrera en noviembre de 2020. En 2021, inició su carrera en el modesto Aldosivi. Después fichó por Racing de Avellaneda, CD Guadalajara en México, y Boca Juniors, donde no resistió más de 30 partidos entre 2024 y 2025.

Ahora, trata de reivindicarse con Necaxa en México, donde la prensa apunta contra él tras una serie pésima de resultados. De 12 partidos oficiales en el torneo Apertura, el equipo de Gago acumula siete derrotas, tres empates y dos victorias. Es penúltimo y muy cuestionado. Su relación con los periodistas es tensa y el pasado 4 de octubre se levantó de la rueda de prensa.

Este sábado, Tigres UANL podría poner la puntilla al entrenador y exjugador del Valencia. Ángel Correa, ex del Atlético y jugador del equipo de Monterrey se medirá a su compatriota Gago en el duelo que abrirá la decimotercera jornada del torneo Apertura mexicano.