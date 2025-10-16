Sivera: "Como valencianista, es una pena ver al Valencia padecer"

El lunes el Valencia CF regresará a la competición tras medio mes de parón por los compromisos de selecciones. En Vitoria, frente al Alavés, el equipo de Carlos Corberán tratará de hacerse con tres puntos que sanen heridas antes de afrontar una serie de tres duros partidos ante Villarreal, Real Madrid y Betis. Enfrente, sin embargo, tendrá a un valenciano como principal oponente en la portería babazorra, Antonio Sivera.

El portero de Xàbia, capitán del Alavés, es el baluarte número uno del conjunto vasco. Allí se ha convertido en uno de los guardametas más fiables de Primera división. Una trayectoria que ha hecho que haya sido objeto de deseo del Valencia en diferentes ventanas de fichajes para reforzar la portería desde que el club de Mestalla tenía asumida la venta de Giorgi Mamardashvili, consumada a todos los efectos con su traslado a Liverpool este pasado verano.

"Si surgiese la posibilidad, sería un honor", ha admitido el alicantino en los micrófonos de À Punt Esports. No obstante, fuertemente vinculado al Alavés, Sivera valora el lugar y el club en el que ha podido desarrollarse en la élite. "Ahora estoy centrado totalmente en que el Alavés vaya lo mejor posible, por eso trabajo cada día. El tiempo dirá", añade sobre un posible regreso en el futuro al club en el que se formó.

Valencianista desde la infancia

Aparte de valencianista por su pasado formativo, Sivera lo es por pasión y convicción. Razón por la que sufre viendo al Valencia CF en su estado actual, acumulando ya seis años sin pisar una competición europea. "Me encantaría que les fuese mejor. Es una pena como valencianista ver al Valencia padecer, estar en una posición que la historia no dicta así", confiesa.

"Por el club que es el Valencia, sé que un día volverá a ser lo que fue. Los valencianistas confiamos en que será nuevamente de los equipos de referencia en nuestro país", concluye en la entrevista a la cadena autonómica valenciana.