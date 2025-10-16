Antonio Sivera, un canterano en el cénit de su carrera

La llegada de un canterano al primer equipo depende de multitud de factores y en muchos casos uno de ellos es que 'los mayores' tengan una nacesidad real en la plantilla que un chaval formado en las categorías inferiores puede cubrir. En el caso del Valencia CF y Antonio Sivera, sus momentos no se alinearon y el de Xàbia ha hecho carrera desde entonces lejos de Mestalla, alcanzando su cénit en las últimas campañas. Esta jornada vuelve a enfrentarse al club que le formó.

El guardameta alicantino era uno de los grandes valores formados en la Academia del Valencia CF. Internacional con las categorías inferiores y coronado campeón de Europa Sub19 y Sub21 con la Selección Española. Sivera apuntaba a ser el guardián de la portería de Mestalla, pero la llegada de Neto le cerraba las puertas de la titularidad y frenar su progreso en el banquillo no era una opción.

El Valencia lo vendió por dos millones y se guardó una opción de recompra por cuatro temporadas que nunca ejerció. El meta alicantino, no obstante, se topó con un veterano Fernando Pacheco en la portería de Mendizorroza, del que estuvo a la sombra hasta cinco temporadas en busca de su oportunidad.

Antonio Sivera / SD

147 partidos con el Alavés

Sivera, no obstante, aguantó el tipo y se mantuvo firme en su idea de ser el portero titular del Alavés hasta que en 2022, en Segunda División, le llegó la oportunidad y ya no lo movieron de ahí, demostrando un nivel muy elevado en la portería del conjunto vasco.

Esta es la cuarta temporada como titular indiscutible y ha empezado como acabó la campaña anterior, como el guadameta que aputaba ser cuando salió de la cantera del Valencia CF y que ha logrado ser en el momento que ha alcanzado la madurez deportiva.

Buen rendimiento

El portero lleva esta temporada un promedio de paradas del 70 por cien, ha dejado una vez la portería a cero y estuvo una semana en el equipo de a jornada a nivel estadístico. Ha encajado ocho goles en ocho partidos.

La temporada pasada, por otra parte, fue quizás la de su confirmación al más alto nivel y se erigió como un jugador clave en la salvación final del Alavés, encajando 39 goles (35 de los cuales por disparos desde dentro del área) y firmó un total de 76 paradas (un 66 por ciento de acierto).

Baile en la portería valencianista

Su nombre se ha vinculado de forma recurrente al Valencia CF desde su asalto a la titularidad en Vitoria. A Sivera le quedan dos años de contrato -salvo que descienda el Alavés- y está por ver qué camino toma a final de temporada casi con 30 años, en el punto más alto de madurez de un portero.

El Valencia en los últimos añosha tenido a Giorgi Mamardashvili, por el que perdió el control hace dos veranos, lo que le obligó a firmar a Stole Dimitrievski. Carlos Corberán no ha querido contar con el macedonio como número '1' y este último mercado se optó por firmar a Julen Agirrezabala como cedido.