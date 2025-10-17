SELECCIONES
El hermano de Mosquera se estrena con las inferiores de España
La Academia VCF sigue a Atlético y Real Madrid en la lista de clubes con más representación entre los cadetes con más porvenir para el seleccionador Hernán Pérez
Tres jóvenes del Valencia CF en la selección española sub-15: Yulian Mosquera, Ricardo Pérez y Alfonso Calderón
La Selección española sub-15 vuelve a juntarse este mes de octubre. Hernán Pérez, el seleccionador, ha facilitado este viernes una lista con 24 jugadores para concentrarse, a partir del lunes 27, en Alfàs del Pi con motivo de la disputa de dos amistosos internacionales. Ambos partidos se jugarán ante Irlanda los días 28 y 30 de este mes, y serán a partir de las 16:00 y 10:30 horas, respectivamente en el campo Albir Garden. Una convocatoria con tres valencianistas: el pequeño de los Mosquera, Yulian, Alfonso Calderón y Ricardo Pérez.
La prueba servirá para que el técnico formador Hernán Pérez siga muy de cerca la evolución de estos chicos, y que ya desde la base asumen los conceptos de la Selección. Los duelos ante Irlanda, además, valdrán para competir ante un rival de altura.
El Valencia CF cuenta con tres jugadores en una citación que reúne a los cadetes más prometedores del panorama nacional, entre ellos, el hermano de Cristhian Mosquera, Yulian. Un defensa central de enorme proyección e imponente físico sobre el que SUPER informó este verano que, de momento, sigue en la Academia VCF esta temporada. Ahora le llega la hora de debutar con los colores de la 'Rojita' y cumplir con lo que es un sueño para él, continuar los pasos de su hermano Cristhian.
La Academia VCF, en lo alto
Los otros dos valencianistas convocados son el delantero Ricardo Pérez y el medio Alfonso Calderón. Tras el Atlético y el Real Madrid, con cuatro jugadores cada uno, el Valencia, junto al Barcelona, con tres cada uno, siguen el top 4 de clubes con mayor aportación en esta lista de España sub-15.
Esta es la convocatoria completa, en la que también está el joven del Villarreal CF Madiba Minite, y los jugadores del Roda, club asociado a los amarillos, Leo Rico y Gael Palomar.
PORTEROS
Leo Rico CD Roda
Joan Gómez Atlético de Madrid
Mauro del Castillo Real Madrid CF
DEFENSAS
Madiba Minite Villarreal CF
Adrián Bielsa Atlético de Madrid
Iván Castellanos Atlético de Madrid
Yulian Mosquera Valencia CF
Hugo Fernández Real Madrid CF
Antón Vilariño San Tirso
Lucas Bernal FC Barcelona
Edeson Ogunlana Liverpool FC
CENTROCAMPISTAS
Bruno Fernández Real Betis Balompié
Pol Pallarés RCD Espanyol
Pau Sarrià FC Barcelona
Gael Palomar CD Roda
Alberto Ruiz Real Madrid CF
Alfonso Calderón Valencia CF
Tiago Polo Real Betis Balompié
DELANTEROS
Daniel Díaz Atlético de Madrid
Germán Alonso Celta de Vigo
Thiago Montes Real Madrid CF
Pedro Ibáñez Real Sociedad de Fútbol
Ricardo Pérez Valencia CF
Héctor Asumu FC Barcelona
