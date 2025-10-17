Mamardashvili, al menos tres partidos más como titular con el Liverpool

Alisson Becker, portero del Liverpool, continúa lesionado y no jugará ni esta semana ni la siguiente, lo que se traduciría en tres titularidades más en la portería 'red' para el ex del Valencia Giorgi Mamardashvili.

El portero brasileño se lesionó en los isquiotibiales en la derrota contra el Galatasaray en la Liga de Campeones, el pasado 30 de septiembre, y, aunque la intención de Arne Slot era recuperarle para el partido de este domingo contra el Manchester United, el técnico neerlandés tendrá que esperar. "Aún no está entrenando. Es difícil saber cuándo va a volver, porque el final de la recuperación puede dar sensaciones positivas y negativa, pero seguro que no va a jugar este fin de semana ni la semana siguiente", confirmó este viernes Slot en rueda de prensa.

Tras recibir al United este fin de semana, los 'Reds' se enfrentarán al Eintracht de Fráncfort en Champions y visitarán al Brentford la semana que viene. Aún quedan cinco partidos para el duelo contra el Real Madrid en la Champions, por lo que el Liverpool confía en recuperar a su portero titular para entonces, aunque, eso sí, cuentan con un recambio de garantías como es Mamardashvili.

El georgiano, ex del Valencia, ha jugado tres partidos en su temporada debut en el Liverpool, encajando gol en dos de ellos. Fue titular en el triunfo ante el Southampton en la Copa de la Liga y en la derrota contra el Chelsea en la Premier League y jugó algo más de media hora en la derrota contra el Galatasaray, entrando al césped turco cuando los suyos ya perdían con gol de Osimhen.

Momento de mayor continuidad como 'red'

Ahora, encadenará, al menos, cinco duelos bajo los palos del Liverpool, a lo que se suman los dos con la selección de Georgia. Giorgi vive su momento de mayor continuidad desde que dejó el Valencia a finales de mayo. En función de su evolución, Alisson volvería para el duelo de EFL Cup ante el Crystal Palace del 29 de octubre, o para el de Premier contra el Aston Villa del 1 de noviembre.