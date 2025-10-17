Mamardashvili titular en el clásico de Inglaterra

Alisson Becker arrastra una lesión en los isquiotibiales desde el enfrentamiento entre Liverpool y Galatasaray y no podrá jugar este domingo ante el Manchester United. Mamardashvili cuenta con la oportunidad de jugar uno de los partidos más importantes de la temporada para los Reds. El georgiano no solo jugará este fin de semana, sino que también será titular ante el Eintracht de Frankfurt y Brentford, tal como ha confirmado Arne Slot. "No jugará el fin de semana y tampoco la semana que viene", declaraciones del técnico sobre Alisson.

Máxima rivalidad

El derbi del noroeste de Inglaterra es una de las rivalidades más históricas del fútbol. Aunque la imagen del Manchester United las últimas temporadas no ha sido la mejor, siendo goleado en numerosas ocasiones por el Liverpool, sigue siendo un partido al que ambos conjuntos dan especial importancia. Mamardashvili tiene la oportunidad de redimirse de la derrota sufrida contra el Chelsea antes del parón de selecciones.

Giorgi Mamardashvili en el Liverpool FC / Liverpool FC

Oportunidad de oro

El ex del Valencia ha jugado tres partidos en su temporada debut en el Liverpool, encajando gol en dos de ellos. Fue titular en el triunfo ante el Southampton en la Copa de la Liga y en la derrota contra el Chelsea en la Premier League y jugó algo más de media hora en la derrota contra el Galatasaray.

El rol de Giorgi Mamardashvili esta temporada en el Liverpool es claro, suplente de Alisson, pero las lesiones del brasileño pueden cambiar las tornas. El internacional con la 'canarinha' se ha perdido el 14% de los partidos por lesión desde su llegada a Anfield y, aunque sano es uno de los mejores porteros del mundo, sus continuas bajas pueden situar la continuidad del georgiano como la mejor opción.