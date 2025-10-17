Cambio de sede para el Maracena-Valencia

El partido entre la UD Maracena y el Valencia, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y que se jugará el próximo 28 de octubre, se disputará finalmente en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada para que todos los aficionados que lo deseen puedan presenciar el choque.

El club maracenero, que milita en la División de Honor Andaluza, había recibido esta misma semana el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para disputar el partido en sus instalaciones de césped natural y con un aforo de ocho mil personas, según informó el propio club el miércoles.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Maracena emitió una nota este viernes anunciando que el choque se jugará finalmente en el Estadio Nuevo Los Cármenes y que la decisión responde "a la gran demanda de aficionados y a la imposibilidad de que el campo municipal de Maracena albergue a todos los seguidores que desean presenciar en directo este momento único para el club y la ciudad".

El Granada cede el Nuevo Los Cármenes

El Nuevo Los Cármenes, donde juega sus partidos el Granada CF, tiene un aforo superior a los veinte mil asientos y fue ofrecido por el club rojiblanco al Maracena tras el sorteo de Copa.

El presidente del Maracena, Sergio Gómez, agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento de Maracena en estas últimas semanas con trabajos de resiembra, pintura, instalación de nueva luminaria y adecuación de accesos. "A pesar de todo el trabajo realizado y de que la RFEF nos había dado su aprobación para jugar el partido en casa, nos prima que toda nuestra cantera y los maraceneros puedan disfrutar como se merecen de un partido histórico en un espacio donde no vamos a tener problemas de aforo", añadió Gómez.

La Ciudad Deportiva municipal de Maracena / UD Maracena

Toda la cantera azulilla podrá asistir al encuentro de forma gratuita, con los menores acompañados de sus padres, mientras que los vecinos del municipio podrán adquirir sus entradas por 20 euros presentando su documento acreditativo. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes y tras este periodo para los vecinos de Maracena se abrirá la venta general para el resto de los aficionados.