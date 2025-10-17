"Cristhian Mosquera y su hermano Yulian son increíblemente casi iguales"

Yulian Mosquera, el hermano pequeño de Cristhian Mosquera, es una de las grandes promesas del la Academia del Valencia CF y desde este viernes también de la selección española. El canterano se ha estrenado este viernes en su primera lista de la Rojita. El alicantino ha sido seleccionado por la Sub-15 para la disputa de dos partidos amistosos internacionales el próximo 28 y 30 de octubre. Yulian todavía tiene mucho camino por delante, pero la comparativa con su hermano mayor es inevitable. Como dice el agente de los dos futbolistas Sergio Barila "Mosquera y su hermano Yulian son increiblemente casi iguales. Veo jugar ahora a Yulian y es que parece que estuvieras viendo a Cristhian en aquella época de formación".

Los dos Mosqueras se parecen como dos gotas de agua por su físico, pero también por sus caracteríticas futbolísticas. Los dos tiene un físico imponente. Resulta obvio. Cristhian mide 1,91 metros a sus 21 años. Lo increíble es que Yulian ya ha alcanzado el 1,94 con solo 14 años. Una barbaridad a su edad muy por encima de sus compañeros de generación. Además de su fisiononía, comparten perfil. Los dos juegan de central, son diestros, dominan el juego aéreo, tienen buena salida de balón y destacan por su uno a uno defensivo. Son dos clones de la naturaleza en la vida y en el fútbol.

También les une la personalidad y la capacidad para asumir responsabilidades en sus equipos por muy jóvenes que sean. Yulian, de hecho, es capitán en las categorías inferiores del Valencia. Ambos siempre demostraron ser maduros y responsables a pesar de sus edades fruto del trabajo de sus entornos familiares y profesionales. Lo que sí diferencia a uno y a otro es la forma de ser. Cristhian es más tímido e introvertido. Le cuesta más expresar. Todo lo contrario que su hermano pequeño. Yulian siempre fue más abierto y dicharachero.

El pequeño de los Mosquera ha superado una grave luxación del tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano y sigue los pasos de su hermano mayor. Yulian, como Cristhian, también llegó al Valencia procedente de la escuela del Hércules. El mayor fue captado por la entidad de Mestalla en infantiles de primer año. Yulian llegó más tarde, pero siendo más joven todavía que Cristhian: en alevines de segundo año. Los dos juegan de centrales actualmente, pero sus inicios fueron diferentes. Yulian comenzó de delantero y fue paulatinamente retrasando su posición con el paso de los años: mediapunta, mediocentro y ahora central. Cristhian por su parte siempre jugó de central o de lateral derecho durante alguna fase de su proceso de formación. Una posición de '2' que sigue dominando.

Del Hércules a la Valenciana

El pequeño gran Yulian sigue los pasos de su hermano en el Valencia, en la selección y también en la Valenciana. El Mosquera junior se coronó como campeón de España Sub-14 siendo todavía sub-23. También se proclamó subcampeón de España sub-12. En 2023 tuvieron la suerte de compatir equipo en LaLiga Promises porque en aquella edición ralos equipos podía contar con la figura de un jugador o exjugador profesional en los primeros cinco minutos de cada parte. Cristhian fue el elegido.

Arteta: "¿Este es el bueno?"

Tal vez la vida les vuelva a unir en un campo de fútbol dentro de unos años como rivales o compañeros. Quien sabe. El técnico del Arsenal Arteta ya bromeó con la posibilidad de ficharlo durante la firma del contrato de su hermano mayor como nuevo jugador del Arsenal este verano. "¿Este es el bueno?, vamos a hacer una foto para que lo visualice para el futuro". El tiempo lo dirá. De momento, sigue sus pasos.