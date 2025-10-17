Pablo López, KO: ¿se pierde la temporada?

No pudo tener peor suerte. Pablo López dio un salto importante este verano al marcharse cedido por el Valencia CF al CD Mirandés para disponer de minutos de fogueo en la categoría de plata como paso previo para el salto al primer equipo.

El joven atacante, de sólo 19 años, está cerca de conocer la otra cara del fútbol profesional: la de las lesiones graves. Internacional en categorías inferiores con la selección española, el jugador resultó muy del agrado de Carlos Corberán, que estuvo conforme con que pasara un curso a préstamo en una categoría tan dura como LaLiga Hypermotion.

En sus primeros partidos con los mirandeses dejó buenas actuaciones, marcando incluso en su debut ante el Albacete que se tradujo en la última victoria del equipo norteño esta temporada. Ahora bien, en la novena jornada se enfrentaban al Leganés y durante el calentamiento, Pablo López habría sufrido ciertas molestias en la rodilla tras golpear a la pelota. Tal y como adelanta 'Plaza Deportiva', podría haberse roto el ligamento cruzado.

Pablo López firma por el CD Mirandés / CD Mirandés

Tras las primeras exploraciones de los doctores del club y a falta de nuevas pruebas, dicho diagnóstico supondría la finalización de la temporada para el talento canterano valencianista.

¿Cuánto tiempo de baja puede suponer una rotura de ligamentos de la rodilla?

Todo depende de la gravedad. Es decir, de si es una rotura parcial o total. En caso de ser parcial y optar por un tratamiento conservador que evite la cirugía, podemos estar hablando de 2-3 meses, según el paciente. Por contra, si la rotura es total, toca pasar por quirófano para una cirugía de reconstrucción y todo pasa por postoperatorio, inmovilización, descanso, fisioterapia intensiva y después empezar a ejercitarse, con calma. Aquí los plazos son más largos e inestables. Nunca bajan de 6 meses y pueden prolongarse hasta los 9. En cualquier caso, Pablo López tendrá que hacer de tripas corazón y volver más fuerte física y mentalmente para pretemporada con el Valencia CF.