La plantilla se exige un paso adelante: "Que se note que hay un cambio"

El Valencia CF se juega más que tres puntos en Mendizorroza. En juego está la credibilidad de un equipo que necesita recuperar sus señas de identidad perdidas, despejar las dudas y enderezar el rumbo de la temporada de manera urgente. El partido contra el Alavés no es uno más. SUPER ha pulsado el ambiente de puertas para dentro. La crisis de juego y resultados del equipo ocupa y preocupa. La plantilla está mentalizada de la situación límite por la que atraviesa el equipo y la necesidad de "que se vea otra cosa".

Los jugadores se han puesto el mono de trabajo en los entrenamientos, han hecho terapia de grupo a base de reuniones, y, lo más importante, son los primeros en exigirse un paso adelante a nivel competitivo este lunes en Vitoria: "Que se note un cambio". Esa es la mentalidad con la que se afronta el encuentro en clave interna. La plantilla asume que para que se aprecie ese cambio solo hay un camino: Responsabilizarse y competir. Son las dos palabras que más se han repetido durante el parón de selecciones la ciudad deportiva de Paterna. Pero de poco vale la teoría. El equipo asume que lo único que importa ahora es de demostrar ese propósito de cambio en el campo.

El equipo siente la necesidad de dar un paso adelante contra el Alavés. "No puede ser más de lo mismo". La realidad es que hay muchos futbolistas por debajo del nivel de rendimiento que ofrecieron la temporada pasada. Lo tienen claro: "Hay que dar más". A todos los niveles. Carlos Corberán ha hecho hincapie durante estos últimos quince días en la necesidad de corregir errores fútbolísticos, pero sobre todo en la obligación de recuperar la tensión competitiva a base de concentración, intensidad, orden y capacidad para ganar duelos. El equipo sabe que tiene que dar un plus en ese sentido.

El mensaje de Rioja

Luis Rioja, uno de los pesos pesados del vestuario a pesar de no ser uno de los capitanes oficiales, ya lanzó un mensaje en esa dirección el pasado miércoles en sala de prensa. "Somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante. No estamos en el lugar que queremos", aseguró. El entrenador y su plantilla valoran de forma positiva el trabajo, fuera del foco de la competición, que se ha realizado estas las dos semanas de parón tanto en el campo como en el vestuario con reuniones, autocrítica y mucho trabajo. El Alavés-Valencia sí tiene objetivo: cambiar.