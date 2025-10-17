PREVIA: Atlético B - Valencia, otra vez a Madrid a por tres puntos

Después de vencer en casa del filial del Real Madrid, el Valencia CF Femenino viaja, de nuevo, a Madrid para pelear por los tres puntos en juego, esta vez ante el Atlético de Madrid B. El partido se disputará este sábado, a las 12:15 horas en la Ciudad deportiva Alcalá de Henares, sede del filial atlético.

Al partido, correspondiente a la jornada siete de la Primera Federación Iberdrola 25/26, las valencianas llegan cuartas con 11 puntos en la clasificación, por el contrario, las madrileñas son las quintas con un punto menos. Las pupilas de Mikel Crespo se presentan por segunda semana consecutiva en tierras madrileñas en buena forma después de haber ganado el pasado 11 de octubre al Real Madrid B con un gol de Nazaret Martín en la segunda mitad.

El Valencia quiere aprovechar el momento y ahondar en la herida de las atléticas, que en la jornada seis cayeron contra el CE Europa (3-1). Un triunfo permitiría a las de Crespo dejan atrás en la tabla al conjunto entrenado por Lydia Vizcaíno.

Liga competida con filiales de alto nivel

La competición se está mostrando exigente con varios candidatos al ascenso. Si bien los filiales no pueden subir de categoría por la presencia en la Liga F de los primeros equipos, estos jóvenes conjuntos compiten muy bien y en lo alto de la clasificación. De hecho, el Atlético B cierra momentáneamente la zona de 'play off' de ascenso.