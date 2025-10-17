El Valencia CF se mide a su ex canterano Toni Martínez

Toni Martínez, canterano del Valencia CF, se enfrentará este lunes al conjunto de Corberán como jugador del Deportivo Alavés. El delantero español abandonó Paterna en busca de minutos y oportunidades, ya que en aquel momento se disputaba el sitio con Rafa Mir, actual delantero del Elche. Tras varios años buscando su hueco por distintos equipos, ha logrado asentarse como una pieza importante en el equipo de Coudet.

Temporada en el Alavés

El rol de Toni Martínez esta temporada está siendo distinto al de la pasada campaña. Ha sido titular en cinco de los ocho partidos del Alavés y ya ha marcado dos goles, ambos ante equipos valencianos, Elche y Levante. El delantero apunta como titular en el enfrentamiento ante su ex equipo el lunes a las 21:00.

Toni Martínez y Guevara en el Alavés- Elche / EFE

Carrera tras su salida del Valencia CF

El West Ham fue su primer equipo al dejar el Juvenil A del Valencia CF en la 2016/17, aunque su participación no fue la esperada. Llegó al equipo Sub 23 del conjunto inglés y desde el primer momento demostró tener una gran capacidad goleadora, pero el salto al primer equipo parecía demasiado en Inglaterra. Fue encadenando cesiones hasta que acabó contrato con los "Hammers" en 2019, sin haber debutado en Premier League.

Su primera cesión fue en el Oxford United de League One. Marcó tres goles en la media temporada que estuvo en el equipo. La siguiente temporada, en el mercado invernal, volvió a España para recalar en el Real Valladolid. En el conjunto vallisoletano apenas contó con minutos, pero fue su primera experiencia en el fútbol profesional. La 2018/19 continuo cedido en segunda división española, esta vez en dos equipos. Jugó la primera parte de la temporada en el Rayo Majadahonda y la segunda en el Lugo.

Una vez finalizado el contrato con el West Ham se marchó al Famalicao portugués. Desde su llegada se ganó su hueco en el equipo participando en 16 goles en liga. Tras su gran temporada, el Oporto se hizo con sus servicios por 3,2 millones. El paso a uno de los tres grandes del país hizo que perdiera el puesto como titular, aunque durante las tres temporadas que estuvo, fue una pieza clave en la rotación del equipo.

Toni Martínez fichó la pasada temporada por el Deportivo Alavés por 2 millones de euros. En su primera temporada en La Liga ha cumplido un papel similar al que tenía en el Oporto, el de revulsivo. Esta campaña parece ser que el canterano valencianista está entrando más en los planes de Coudet.