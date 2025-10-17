Tres jóvenes del Valencia CF en la selección española sub-15

La Selección española sub-15 vuelve a juntarse este mes de octubre. Hernán Pérez, el seleccionador, ha facilitado este viernes una lista con 24 jugadores para concentrarse, a partir del lunes 27, en Alfàs del Pi con motivo de la disputa de dos amistosos internacionales. Ambos partidos se jugarán ante Irlanda los días 28 y 30 de este mes, y serán a partir de las 16:00 y 10:30 horas, respectivamente en el campo Albir Garden. Una convocatoria con tres valencianistas: el pequeño de los Mosquera, Yulian, Alfonso Calderón y Ricardo Pérez.

La prueba servirá para que el técnico formador Hernán Pérez siga muy de cerca la evolución de estos chicos, y que ya desde la base asumen los conceptos de la Selección. Los duelos ante Irlanda, además, valdrán para competir ante un rival de altura.

El Valencia CF cuenta con tres jugadores en una citación que reúne a los cadetes más prometedores del panorama nacional, entre ellos, el hermano de Cristhian Mosquera, Yulian. Un defensa central de enorme proyección e imponente físico sobre el que SUPER informó este verano que, de momento, sigue en la Academia VCF esta temporada. Ahora le llega la hora de debutar con los colores de la 'Rojita' y cumplir con lo que es un sueño para él, continuar los pasos de su hermano Cristhian.

La Academia VCF, en lo alto

Los otros dos valencianistas convocados son el delantero Ricardo Pérez y el medio Alfonso Calderón. Tras el Atlético y el Real Madrid, con cuatro jugadores cada uno, el Valencia, junto al Barcelona, con tres cada uno, siguen el top 4 de clubes con mayor aportación en esta lista de España sub-15.

Esta es la convocatoria completa, en la que también está el joven del Villarreal CF Madiba Minite, y los jugadores del Roda, club asociado a los amarillos, Leo Rico y Gael Palomar.

PORTEROS

Leo Rico CD Roda

Joan Gómez Atlético de Madrid

Mauro del Castillo Real Madrid CF

DEFENSAS

Madiba Minite Villarreal CF

Adrián Bielsa Atlético de Madrid

Iván Castellanos Atlético de Madrid

Yulian Mosquera Valencia CF

Hugo Fernández Real Madrid CF

Antón Vilariño San Tirso

Lucas Bernal FC Barcelona

Edeson Ogunlana Liverpool FC

CENTROCAMPISTAS

Bruno Fernández Real Betis Balompié

Pol Pallarés RCD Espanyol

Pau Sarrià FC Barcelona

Gael Palomar CD Roda

Alberto Ruiz Real Madrid CF

Alfonso Calderón Valencia CF

Tiago Polo Real Betis Balompié

DELANTEROS

Daniel Díaz Atlético de Madrid

Germán Alonso Celta de Vigo

Thiago Montes Real Madrid CF

Pedro Ibáñez Real Sociedad de Fútbol

Ricardo Pérez Valencia CF

Héctor Asumu FC Barcelona