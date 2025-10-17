Ugrinic y Foulquier, bajas en el entrenamiento del viernes por molestias

El lateral Dimitri Foulquier y el centrocampista Filip Ugrinic no se entrenaron este viernes con el Valencia, a falta de tres días para el partido del lunes ante el Deportivo Alavés en Vitoria. La situación para el once que más preocupa, en estos momentos, al cuerpo técnico es la del lateral derecho, donde en Girona tuvo que jugar durante 72 minutos, falto de ritmo competitivo, el portugués Thierry Rendall.

El Valencia regresó este viernes a los entrenamientos después de un día libre y el entrenador Carlos Corberán no pudo contar con ninguno de los dos futbolistas, que arrastran molestias en la rodilla.

Ambos completaron la primera sesión de la semana el lunes, pero tras ese primer entrenamiento el suizo dejó de ejercitarse con el grupo, mientras que Foulquier sí estuvo con el resto de sus compañeros en el trabajo posterior. Con el futbolista de Guadalupe no se pretende correr riesgo alguno, a la espera de que el lunes pudiera regresar al once titular.

Evolución positiva durante el parón

Las molestias en la rodilla de Foulquier no revisten gravedad, según fuentes próximas al futbolista, aunque el dolor le impidió participar en Montilivi. En principio, el parón de dos semanas ha servido al lateral para evolucionar de modo positivo, si bien, el cuerpo técnico no quiere arriesgar con el objetivo de que pueda llegar al lunes.

Thierry se ha ganado la confianza de Corberán en el día a día en Paterna después de una grave lesión de rodilla por la que ha estado casi un año sin jugar. No obstante, lo ideal es que su reingreso al equipo pueda ser más progresivo, ya que en Girona sufrió más de la cuenta como titular hasta que fue cambiado por el técnico, que dio entrada a Ramazani en la recta final del choque.

Diakhaby y Ramazani, bajas confirmadas, hacen recuperación

Por último, los lesionados Mouctar Diakhaby, afectado de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, y Largie Ramazani, del cuádriceps de la pierna derecha, acudieron a la Ciudad Deportiva de Paterna para hacer trabajo de recuperación.