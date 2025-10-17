El Valencia acepta pagar 11,27 millones por el polideportivo de Benicalap
Según explican desde el Ayuntamiento de València el club ha solicitado el número de cuenta para hacer el ingreso
El Valencia CF mueve ficha. El club ha comunicado por escrito al Ayuntamiento de València la aceptación de la valoración de 11,2 millones de euros de la construcción del polideportivo de Benicalap y le ha solicitado el número de cuenta para proceder a realizar el ingreso, según explicaron fuentes municipales.
El conjunto de Mestalla se comprometió en 2006 a construir un polideportivo en el barrio en el que construye el Nou Mestalla pero no ha llegado a hacerlo. El Ayuntamiento decidió finalmente que asumiría esa construcción y la pagaría el club pero ambas partes no se habían puesto de acuerdo en el precio que abonaría. La última valoración por parte de la Fundación Deportiva Municipal asciende a 11.270.045,06 euros (IVA incluido), de acuerdo con los módulos IVE de junio de 2025 y el club finalmente la ha aceptado.
En julio de 2024, el Pleno del Ayuntamiento aprobó que el ingreso del coste del polideportivo sería condición previa a la concesión de cualquier licencia en la zona de Corts Valencianes donde existe un terreno terciario vinculado al Nou Mestalla cuya venta por parte del club está supeditada a la licencia.
Todavía sin licencia de obras
Desde el consistorio destacan que el Valencia ha comunicado que procederá al abono de los 11,2 millones sin haber presentado todavía solicitud de licencia de obras sobre dichas parcelas.
