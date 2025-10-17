El Valencia afronta su pesadilla a balón parado contra especialistas en la materia

Este lunes, a las 21:00 horas, el Valencia CF se enfrentará a una de sus peores pesadillas en Mendizorroza: los balones colgados al área. Mientras los valencianistas lo han sufrido con graves consecuencias en sus últimos tres partido, el Alavés ha sabido hacer de estas acciones su principal de supervivencia en la Liga. El balón parado o colgado a la portería con la pelota viva son las armas de ataque con los de Eduardo Coudet pueden sumar en la clasificación hasta tres puntos más que los de Corberán, once.

Carlos Corberán ha dispuesto de dos semanas limpias, con un solo internacional en el capítulo ausencias, para preparar a conciencia una visita a Vitoria en la que su equipo se juega mucho: en especial, la posibilidad de escapar de la zona baja antes de afrontar un tridente de partidos muy duro: Villarreal, Real Madrid y Betis.

A lo largo de estos días de entrenamientos en la Ciutat Esportiva, el entrenador de Cheste ha trabajado a conciencia la concentración en las líneas defensivas: retaguardia y medio campo, así como las correspondientes ayudas de la pareja de delanteros. La atención debe ser máxima a la hora de repeler las acciones a balón parado y los balones en juego enviados a los dominios de Julen Agirrezabala. Además, el reto tendrá la dificultad añadida de tener que encaralo sin uno de los mejores hombres por los aires del equipo, el lesionado Mouctar Diakhaby.

El detonante que castiga la falta de atención y... la crisis de resultados

Esa es la manera con la que el Valencia se ha desangrado durante su crisis de resultados iniciada en Cornellà-El Prat y rematada antes del parón en Montilivi. Así se dejó empatar por dos veces contra el Espanyol (2-2) en los tantos recibidos de Leandro Cabrera y Javi Puado. Para colmo, el 2-2 final, obra del capitán españolista, cayó en el minuto 96 permitiendo que los delanteros cabeceran en dos ocasiones dentro el área pequeña.

En la siguiente fecha, el agujero en defensa continuó en Mestalla delante del colista, el Real Oviedo (1-2). A falta de cinco minutos para el final, después de un partido en el que los oviedistas contactaron demasiados remates cerca de Julen, el cántaro acabó rompiéndose. Salomón Rondón, poderoso en el aire, se adelantó a los blanquinegros y bajo la pelota con veneno. Un error de atención y técnico en el despeje de Baptiste Santamaría hizo el resto antes del chut a la red, a placer, de Ilic.

El vaso de la paciencia del entrenador se colmó en Girona (2-1). Tras dominar el partido en la segunda mitad, periodo en el que Diego López logró empatar, la carencia de tensión defensiva en una falta lateral lanzada por Asprilla derivó en el gol de Arnau Martínez en la zona del segundo palo. La reacción se fue al traste por culpa del balón parado y la desatención en los marcajes.

Tenaglia, en una acción de remate contra el Elche el pasado 5 de octubre / SD

Entre los cinco equipos que peor defienden las ABP

De hecho, según las estadísticas, el Valencia CF está entre los cinco equipos de la Liga que más tantos han recibido a balón parado. Cuatro en total. Estos últimos cuatro que han abierto un herida que ha dejado al conjunto de Corberán en decimoquinta posición. Solo el Oviedo (7) y el Levante (5) han encajado más goles en acciones a balón parado (ABP). Cuatro en contra, igual que el Valencia, también Getafe y Real Madrid.

Los 20 equipos de Primera ordenados por el número de goles encajados a balón parado / whoscored.com

Buen provecho del balón parado en ataque

Por contra, en ataque el equipo de Corberán sí ha sabido utilizar este recurso. Atascado en la elaboración ofensiva, las acciones a pelota parada han dado puntos al Valencia. Tres de sus goles han llegado de este modo, igual que lo conseguido por el Alavés, próximo rival, en un ranking de la Liga que lideran Barcelona (6), Atlético (4), Espanyol (4) y Getafe (4).

Los hechos y los datos reflejan que este lunes el Valencia necesitará máxima concentración, como le pide e insiste su entrenador en el día a día. Enfrente habrá un adversario experto en esta clase de situaciones del juego. Los de Coudet han hecho del juego aéreo y los centros al área su mejor virtud. El Alavés el es el tercer equipo de la competición que mayor flujo de pases ejecuta con el juego detenido: faltas laterales o frontales, córners, saques de portería, de banda... Solo tres conjuntos superan los 400 pases ofensivos con este recurso, Getafe (427), Athletic (422) y el citado Alavés (415).

Los conjuntos de la Liga ordenados según la cantidad de pases que realizan con el balón parado / FBref.com / Opta

Tenaglia, determinante en las dos áreas

El Valencia va a requerir afinar todos los sentidos en Mendizorroza. Los alavesistas cuentan con todo un repertorio con el que dañar a los rivales bien con saques de falta, córners o centros laterales. Y, también, con especialistas en la materia. Carlos Vicente, pretendido en el pasado por el Valencia, es el ejecutor de saques de esquina y de lanzamientos de penalti. Tenaglia es uno de sus aliados más importantes, capaz de alborotar las áreas causando una multitud de problemas.

Nahuel Tenaglia, por ejemplo, selló la victoria ante el Levante (2-1) en la jornada inaugural llegando a rematar un balón enviado al segundo palo. Antes, Toni Martínez había hecho el primero rematando con la testa en el área. Frente al Atlético, Mendizorroza vio como los suyos se llevaban un punto gracias a una pena máxima anotada por Carlos Vicente, que había provocado en un córner el central argenitno.

En San Mamés, en un duelo de especialistas en el juego parado, el Alavés se llevó el triunfo tras un saque de esquina que acabó con un centro chut rebotado de Denis Suárez. En su último cita, Tenaglia volvió a ser la clave con la que el Alavés abrió la 'lata' contra el Elche. El zaguero forzó con un remate de cabeza a un balón aéreo el penalti, por mano, que mandó con violencia a la red Carlos Vicente.