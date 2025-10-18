Carlos Corberán confirma cuatro bajas

El Valencia CF volverá del parón en plena crisis con la imperiosa necesidad de sacar puntos cuanto antes. La primera parada le llevará a Mendizorroza, a un estadio que no se le da especialmente bien, pero en el que deberá poner a prueba todo el trabajo de las últimas semanas.

Para el encuentro, Carlos Corbrerán tendrá una serie de bajas que le van a condicionar tanto el once como la rotación. Hasta cuatro futbolistas no entrarán en la convocatoria, según explicó el propio entrenador.

Fuera Diakhaby, turno para Copete

Había dos claras, las de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, que tienen lesiones muculares importantes y que les tendrán fuera las próximas semanas. Ahí José Copete tendrá que dar un paso al frente en un momento delicado, mientras que en banda el equipo pierde un futbolista para la rotación.

Ni Ugrinic, ni Foulquier

Corberán también confirmó que ni Dimitri Foulquier ni Filip Ugrinic llegarán a tiempo. Según el entrenador ambos empezaron un proceso de trabajo individual durante el parón para recuperarse de sus molestias en la rodilla y luego volver al grupo, pero que al reincorporarse no pudieron trabajar al mismo ritmo que sus compañeros y serán baja.

El suizo no estaba teniendo demasiado protagonismo, pero la ausencia del guadalupeño motivará seguramente la segunda titularidad consecutiva de Thierry Rendall después de su mala actuación en Girona.