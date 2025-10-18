Corberán hace balance del parón: ¿Le ha servido?

El Valencia CF se marchó al parón de selecciones con muchos problemas que le han costado puntos en las últimas semanas. Desde el balón parado hasta los bandazos tácticos que no le han ayudado en absoluto y con los que se marchaba al parón teniendo una gran oportunidad de incidir en todos ellos durante dos semanas sin apenas internacionales.

Su entrenador, Carlos Corberán, fue preguntado por el balance que ha podido hacer de esos 15 días de trabajo en la Ciudad deportiva de Paterna incidiendo en los problemas que arrastraba el plantel.

Trabajo en todos los frentes

El técnico confesó que será la competición la que diga cómo de efectivo ha sido ese 'encierro' en Paterna trabajando con un fin de semana de por medio sin partidos, pero sí señaló que se ha trabajado en pulir todos los aspectos en los que el Valencia CF ha estado fallando las últimas dos semanas: "El equpo ha trabajado intentando mejorar en todos los frentes en los que creemos que se puede mejorar".

GIRONA-VALENCIA / VCF

El problema del balón parado

Más concretamente sobre la pelota parada, Corberán puso de manifiesto que encajar cuatro goles la condicionado mucho y les ha complicado mucho la situación en la clasificación y que lo han trabajado al detalle, pero que haber encajado esos cuatro goles no les puede hacer entrar en "psicosis".