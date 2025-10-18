Corberán: "Es una forma de reclamar información"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, fue preguntado en sala de prensa por las protestas que están haciendo los jugadores de todos los equipos, menos los de Barcelona y Villarreal, sobre el partido entre estos dos clubes, organizado por LaLiga en Miami. En el Alavés - Valencia del lunes (1:00 horas, Mendizorroza), los futbolistas de uno y otro equipo también participarán de la misma y, según dijo el entrenador valencianista, la medida corresponde con "una forma de reclamar información".

En la rueda de prensa previa al partido de este lunes en Mendizorroza, Corberán contó que los capitanes del Valencia le han comunicado la decisión de protestar en los primeros segundos del partido por la disputa de dicho partido y apuntó que respeta la decisión.

Protesta organizada por la AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes que, antes de cada partido correspondiente a la novena jornada de Primera División, los jugadores protestarán de forma simbólica "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el partido entre el conjunto villarrealense y el catalán en Miami. La protesta tiene lugar en los primeros 15 segundos de los encuentros de esta jornada 9.

Esta ha sido la respuesta íntegra de Corberán sobre la medida de la AFE con motivo de ese partido en Miami, que Javier Tebas tiene programado para el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17 de la competición. "Los capitanes me han hecho consciente de que la medida que han tomado. Es para reclamar información y yo la respeto", ha dicho con claridad el técnico del Valencia.