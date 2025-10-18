Coudet sobre el Valencia: "Cuando hay algo de ruido se lía todo un poco"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, reconoció que le gusta la competencia que ve en la plantilla y dijo que sus jugadores trabajan "muy bien", señaló en una comparecencia en la que habló sobre la delicada situación que vive el Valencia CF.

El argentino valoró en rueda de prensa que aprovecharon "bien" el parón."Es más fácil entrenar con todos los jugadores", admitió el técnico, satisfecho.

"No queremos que se nos vayan los puntos cuando jugamos en casa", manifestó y dijo que "el grupo va creciendo y es un bloque". "Todos están involucrados, desde el delantero hasta el portero", añadió y desveló que las críticas recibidas tras sumar un punto de nueve les ayudaron a mejorar.

Un rival grande y pasional

El técnico deseó estar más certeros de cara a gol y calificó al Valencia, su próximo rival este lunes, como "un club grande y pasional".

"Cuando hay algo de ruido se lía todo un poco. Lo sé por experiencia ya que he entrenado en Argentina y Brasil", destacó.

"El Valencia cuenta con jugadores de jerarquía"

Sobre el conjunto valencianista puso el foco en el manejo de balón. "Destacan en lo técnico y cuentan con jugadores de mucha jerarquía", agregó el entrenador babazorro.

Luis Rioja, en uno de los entrenamientos de la semana / VCF Media

También comentó que lleva días sin hablar con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA y única ausencia alavesista para este duelo.

Preguntado por la decisión de los jugadores de parar unos segundos en el comienzo del encuentro en señal de protesta por el partido que Barcelona y Villarreal van a jugar en Miami, indicó que "es cosa de los jugadores. Lo respeto pero habría que hablar con ellos".