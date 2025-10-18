En Directo
Carlos Corberán: "Es el momento de dar un paso adelante"
El entrenador del Valencia CF está satisfecho con el trabajo de su equipo durante el parón
"Es un campo muy competitivo, un equipo que te exige dar una entrega absoluta en el partido. Un rival capaz de ser agresivo y de presionarte. Un rival que te exige dar lo mejor de ti"
"La continuidad siempre es un reto, es un objetivo que debemos buscar. Esa continuidad en el juego es importante y hay que tratar de extenderlos en el tiempo. Eso es lo ideal pero no siempre lo posible"
"Yo a Copete no tengo que prepararle porque está preparado parqa asumir ese rol. Que Copete que no haya jugado tantos partidos ha tenido que ver más con el mérito de Diakhaby que por demérito del propio jugador"
"Es un momento de que todos demos ese paso, de que nos comprometamos como grupo y demos lo mejor de nosotros y revertir los dos últimso resultados"
"Para mí la plantilla es joven pero preparada para ser competitiva. Los resultados dependen de dos variables, de jugar bien y de competir bien"
“Me gusta siempre trabajar entendiendo que el tercer jugador de cada posición está trabajando en el filial, aunque este año hay más cedidos y puede ser que sean más jóvenes”
“El Valencia va a empezar con determinación y con compromiso con ganas de revertir los resultados de los últimos dos partidos”
“El balance se debe hacer con el equipo en competición. El equpo ha trabajado intentando mejorar en todos los frentes en los que creemos que se puede mejorar. Conceder 4 goles en los últimos partidos ha condicionado los resultados”
TRABAJO DURANTE EL PARÓN
Satisfecho con el parón porque el equipo ha trabado con DETERMINACIÓN
LESIONADOS
“Tenemos cuatro lesionados, se ha unido Ramazani estas semanas de trabajo. Foulquier y Ugrinic tenían molestias y han intentado hacer un trabajo de parar y reincorporarse pero no van a poder estar con el equipo”
