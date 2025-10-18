El filial viaja a Ibiza para salir del fango

A pesar del poco tiempo de campeonato que lleva el equipo, el Valencia Mestalla visita Ibiza este domingo con la necesidad imperiosa de ganar para salir del fango. Después del esastre que han sido las primeras seis jornadas, que se han saldado con dos empates y cuatro derrotas, el filial blanquinegro está a cinco de la permanencia y obligándose a encontrar una buena dinámica para 'compensar' el tiempo perdido.

Los de Miguel Ángel Angulo se han visto incapaces hasta la fecha de ganar un solo partido y es una racha que empieza a pesar a un equipo que, aunque trabaja bien el fútbol de ataque, acumula tantísimos errores en defensa que le está siendo imposible sacar los partidos hacia delante.

Rubo Iranzo, con el brazalete de capitán en el filial valencianista / VCF Media

Es cierto que el equipo ha mejorado en los dos últimos partidos, siendo capaz de jugar con una mayor constancia a lo largo del encuentro, pero haber encajado seis tantos es lo que le ha hecho imposible sumar más de un punto en ellos.

Un partido para cambiar la dinámica

Desde el cuerpo técnico y la plantilla se espera poder dar por fin ese paso adelante frente al cuadro ibicenco, asentar las bases ofensivas y que le están dando buen rendimiento goleador, además de hallar al fin la tan ansiada seguridad defensiva. Existe el convencimiento de que si se consigue dar ese paso al frente, el equipo crecerá con una mejor dinámica de resultados.

Las bajas del primer equipo condicionarán, eso sí los planes de Angulo. Corberán se ha llevado a Vitoria tanto a Lucas Núñez como Marc Jurado, dos de los mejores jugadores que tiene el Mestalla en sus filas, obligando al paso al frente de otros jugadores como Pol Trigueros.

Habló Andrés Caro

De cara a este encuentro, el defensa del VCF Mestalla Andrés Caro, comentaba: “Creo que la clave ahora mismo es centrarnos en nosotros, en el trabajo del día a día y, desde el día a día, desde cada entrenamiento, mejorar y pulir esos detalles que nos hagan mejorar y conseguir la primera victoria, que es lo que andamos buscando”. A lo que añadía: “Es una salida que no se nos está dando bien, que es complicada, pero vamos con la mentalidad de conseguir los tres puntos, enfocados en el partido este fin de semana y preparados para afrontar duelos directos, porque actualmente todos son finales. Tenemos que luchar como la familia que somos para conseguir la primera victoria y cambiar la dinámica que nos haga ir hacia arriba, que es donde tenemos que estar”.