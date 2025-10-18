LaLiga regresa apretando al Valencia CF

Los 15 días de preparación del partido del lunes en Mendizorroza se están haciendo eternos. Después de los tres partidos consecutivos sin conocer la victoria -Espanyol, Oviedo y Girona-, el equipo de Carlos Corberán deberá esperar al cierre de una jornada que ha empezado con rivales de la 'Liga del Valencia' apretando el acelerador.

Entre el décimo clasificado, precisamente el Alavés, próximo rival de los valencianistas, y el colista, en estos momentos la Real Sociedad, tan solo hay seis puntos de diferencia. Once equipos en distancias cortas, en disposición de ilusionarse con las últimas plazas europeas, aunque con el peligro del descenso presente.

Amplio pelotón en la clase media-baja

El Valencia CF, dentro de este pelotón de la clase media-baja de la Liga, ocupa la decimoquinta posición con ocho puntos en las mismas jornadas. A punto de concluir el primer cuarto del torneo, el equipo está obligado a levantar el vuelo de modo inminente. Como ha indicado el entrenador tanto de puertas para dentro como para afuera, el paso al frente de los futbolistas no puede retrasarse más.

La clasificación comienza a apretar, y Corberán lo tiene claro. El partido contra el Alavés es clave antes de iniciar el segundo cuarto de la Liga con una serie de partidos muy duros: Villarreal, Real Madrid y Betis. "Es momento de demostrar, de competir y de dar lo mejor de nosotros para revertir los últimos dos resultados que no nos han dejado satisfechos", dijo este sábado el de Cheste en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva.

La Liga ha regresado con victorias de equipos con los que el Valencia es consciente de que terminará compitiendo conforme la competición vaya madurando más. El Espanyol y el Mallorca. El conjunto de Manolo González, más arriba de lo esperado, alcanza ya los 15 puntos tras un 0-2 contundente el viernes en el Carlos Tartiere. De hecho, el Real Oviedo, recién ascendido, por ahora, parece el único de la zona baja condenado, a buen seguro, a sufrir por la permanencia hasta el final.

El Oviedo, equipo que peores sensaciones trasmite

Los ovetenses se han confirmado en este reestreno de la Liga como el equipo que peores sensaciones trasmite. El Girona, en cambio, ha recuperado parte de las constantes vitales con la victoria del 4 de octubre sobre el Valencia en Montilivi (2-1). Con nueve partidos jugados, siguen con dos puntos menos que los de Corberán, aunque con nuevos bríos. Este sábado rozaron el empate hasta el último suspiro en la visita al Barcelona en Montjuïc (2-1).

Por su parte, otro que revive es el Mallorca de Jagoba Arrasate. Cuando casi nadie esperaba que saliera triunfal del Sánchez Pizjuán, escenario en que cayó con estrépito el Barça antes del parón (4-1), lo ha hecho en esta novena fecha. Este mediodía, los bermellones han sorprendido al Sevilla de Matías Almeyda. El Mallorca ha remontado el gol inicial de Rubén Vargas con tres tantos en el segundo tiempo: uno de Muriqi y los dos primeros de Mateo Joseph.

Ahora, los mallorquinistas han igualado los ocho puntos del Valencia, obligado al menos a puntuar en Vitoria para no caer a la decimosexta plaza. Y, a ganar, si el Celta gana este domingo. Los de Corberán saben que las victorias no pueden postergarse más tiempo, sobre todo, por lo que vendrá en las próximas semanas y porque por detrás aún hay rivales de altura como el mismo Celta y la Real Sociedad, que no han arrancado nada bien la temporada. Precisamente, ambos se enfrentan en Vigo.

Once equipos en solo seis puntos, el Valencia en el pelotón de la clase media-baja de la competición / LaLiga

20 jornadas fuera de la zona de descenso: el trabajo de Corberán

Pase lo que pase en Balaídos, los blanquinegros necesitan reaccionar en Mendizorroza para no acercarse más a las tres posiciones de descenso. Una de las motivaciones del grupo de Corberán pasa por ahí, por no volver a la zona roja, de la que lo sacó el entrenador a principios de marzo después de haber acumulado hasta 24 jornadas en ella. Razón por la que su antecesor, Rubén Baraja, fue destituido a mediados de diciembre.

Hoy en día, desde el triunfo por dos goles a uno al Valladolid el pasado 8 de marzo en Mestalla, Corberán ha logrado mantener al Valencia 20 jornadas consecutivas fuera de los tres últimos lugares de la Liga, los que al final de la jornada 38 significan un boleto de castigo hacia la Segunda división.