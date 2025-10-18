El Valencia Femenino no pasa del empate en Madrid

Punto insuficiente para el Valencia CF Femenino frente al Atlético de Madrid B. Las de Mikel Crespo llegaban a la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares con la intención de regresar a la capital del Turia con los tres puntos. Con este pinchazo da la oportunidad a Alavés, Villarreal y Barça 'B' de abrir brecha en la clasificación.

Transcurrían los primeros 10 minutos con un Atlético de Madrid B siendo más protagonista y gozando de un par de saques de esquina para intentar inquietar a una solvente Jana.

El mayor susto para las locales durante la primera parte acontecía en el 19, cuando una recuperación visitante en campo rival finalizaba con remate de Ferrato a pase de Rebecca E.

Mejor en la segunda, pero insuficiente

La segunda mitad ofrecía 20 minutos iniciales de mayor dominio del Valencia CF Femenino, con una oportunidad muy clara para M. Martí, quien recibía de Mascarell y su chut marchaba por encima del larguero.

El partido era excesivamente igualado para decantarse a favor de alguno de los dos equipos. Ni valencianas ni madrileñas conseguían imponerse, tónica que se mantenía fiel hasta el pitido final: 0-0 insuficiente.

FICHA TÉCNICA

0 – Atlético de Madrid B: Alba, Lydia, Alba F., Raquel, Clara, Cristina, Daniela, Noa, Natalia, María, Gabriela.

Banquillo: Carolina, Leyre, Naara, Anna, Ainara, Alejandra, Lara.

Entrenadora: Lydia Vizcaíno.

0 – Valencia CF Femenino: Jana, Recio, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (c), Tamarit, Gema, Monente, Rebecca E., Ferrato, Mbadi C.

Banquillo: Marina, Marcano, Mascarell, Mbadi C., M. Martí, Tere, Esther.

Entrenador: Mikel Crespo.

Árbitras: principal, Mª de los Ángeles Fernández; asistente 1, Beatriz Mª Torres; asistente 2, Vanesa Pachón. Tarjeta amarilla para Ferrato (min. 45+3).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares.