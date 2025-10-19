La "canallada" de la última visita a Mendizorroza

La última visita a Mendizorroza no trae buenos recuerdos al Valencia CF de Carlos Corberán. El equipo vivió una de las grandes injusticias arbitrales de la temporada con nombre y apellido: Gil Manzano. El árbitro castigó al conjunto blanquinegro con un penalti de Giorgi Mamardashvili que significó la derrota por la mínima contra el Alavés y el adiós al sueño europeo.

Alavés-Valencia. 14 de mayo de 2025. Jornada 36 con Europa en juego. MInuto 79. Gil Manzano señaló un penalti inexistente de Mamardashvili sobre Mouriño para sorpresa de todos los jugadores valencianistas que se echaron la mano a la cabeza y protestaron indignados la decisión. El georgiano salió a despejar un balón por alto y en el momento de caer se apoya levemente en el hombro de Santiago Mouriño, que cae quejándose de un golpe en el rostro. Gil Manzano, cerca de la acción, ni se lo pensó y señaló penalti en primera instancia.

Gil Manzano se sacó de la chistera un penalti inexistente y, lo peor vino después. Después de que el VAR le mandase a la pantalla para rectificar sus errores, lejos de retractarse, el extremeño espetó un "voy a continuar con mi decisión" a pesar de la clarida de las imágenes. Nn corto ni perezoso mantuvo la decisión y perpetró la injusticia con el Valencia CF. Incomprensible y un error que no solo propició el tanto del Alavés a falta de diez minutos, sino que mandó a segunda a Las Palmas de forma matemática y al Leganés de forma casi virtual.

SUPER denunció la injusticia arbitral con una portada dura contra el colegiado: "Canallada". Una primera página de la que se hizo eco la prensa nacional.

Portada SUPER / SUPER

Protesta del club

El escándalo fue de tal magnitud que provocó la reacción del Director General del Valencia CF Javier Solís. "Estamos muy cabreados. Ha sido una jugada que no entendemos y menos después de haber ido a revisar al VAR la jugada, se ha mantenido", comenzó diciendo Solís ante los medios allí presentes. "En un primer momento puede equivocarse, para eso está la posibilidad del VAR para volver a ver esas imágenes y sinceramente en la explicación que ha dado los jugadores.... Tengo ganas de ver lo que escuchar los los audios del VAR porque sin duda ha sido una jugada que hemos salido muy muy perjudicados", añadió. "Se puede protestar, con educación, con respeto, pero cuando se producen unos fallos como este que marcan la dinámica de un partido, pues también hay que denunciarlo", finalizó.

Indignados por su ego

Más allá del error de apreciación técnica, el club y el vestuario están indignados por el ego, la chulería y la soberbia con la que el veterano árbitro extremeño actuó en el injusto penalti de Giorgi Mamardashvili desautorizando al joven colegiado del VAR Hernández Maeso e imponiendo su equivocado criterio de campo por encima de evidencia de las imágenes. Lo que vio en el monitor le dio absolutamente igual. La sensación desde el verde fue que el simple hecho de que le llamaran desde la sala VOR para revisar su decisión le molestó y le tocó el orgullo. Su comportamiento altivo y arrogante generó malestar en toda la expedición. Lo que se escondía detrás del «voy a continuar con mi decisión» que se escuchó en el audio VAR ni era justicia arbitral ni era fútbol.

PORTADA SUPER / SUPER

"Mucha cara"

El problema para Gil Manzano es que en el VAR estaba Hernández Maeso, árbitro del colegio extremeño que dirige en Primera tan solo desde 2023. Un colegiado prácticamente novato, con tan solo 37 partidos en Primera División y que previamente ha pitado durante 3 temporadas en Segunda División (63 partidos arbitrados). «Jesús (Gil Manzano), te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti», le dijo vía interna, como se escuchó en el audio VAR filtrado por la RFEF poniendo en duda su decisión. Una ‘osadía’ para el veterano árbitro. Gil Manzano tuvo, como tituló la portada de SUPER del día siguiente, "mucha cara".