¿Cómo ver al Valencia frente al Maracena en el Nuevo Los Cármenes?

Tras un cambio de última hora, el pasado viernes se confirmó que, a pesar del visto bueno de la RFEF para jugar en el campo de la UD Maracena, el partido se disputará finalmente en el Nuevo Los Cármenes, estadio del Granada CF. El encuentro, que conlleva el debut en Copa del Rey para el Valencia CF, tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre a las 20 horas. Este cambio de sede responde a la alta demanda y, como ha confirmado el modesto club granadino, "a la imposibilidad de que el campo municipal de Maracena albergue a todos los seguidores que desean presenciar en directo este momento único para el club".

¿Cómo adquirir las entradas?

Por su parte, el Nuevo Los Cármenes cuenta con un aforo para alrededor de veinte mil personas y ya están a la venta las entradas para el partido. Según ha confirmado la UD Maracena, los empadronados, socios y abonados podrán adquirir sus entradas en tribuna por 20 euros. Para ello, deberán acudir a las oficinas del club a partir del lunes 20 de octubre. Los horarios de atención serán el lunes de 18:00 a 21:00 horas, y del martes 21 al jueves 23, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

El público general, por otro lado, podrá adquirir sus entradas a partir del miércoles 22, pero solo podrán hacerlo vía online. Los precios oscilarán entre los 25 euros para las localidades de los fondos, 30 en preferencia y 35 para poder ocupar la zona de tribuna. La plataforma para poder comprar las entradas en línea será anunciada en los próximos días. Por otra parte, la afición valencianista que se desplace se ubicará en el fondo norte del estadio, tal y como ha confirmado la UD Maracena en sus redes sociales.

La información de las entradas para el Maracena - Valencia / @udmaracena1945 / X

Comienza el camino en la Copa del Rey

La Copa del Rey siempre es un camino especial para todos los equipos, pues es un título más en juego y, además, ofrece un billete para disputar la UEFA Europa League en la próxima temporada. El último 'metal' que tocó el Valencia CF fue, precisamente, en la competición copera en 2019 y llegó a otra final en 2022. Por el contrario, en la última campaña sufrió una goleada en Mestalla ante el FC Barcelona (0-5).