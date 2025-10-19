Deportivo Alavés – Valencia CF: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El partido que enfrenta al Deportivo Alavés y al Valencia CF en el estadio de Mendizorroza adquiere esta vez una dimensión especial para el equipo de Carlos Corberán. Con la temporada de LaLiga EA Sports en pleno desarrollo, el Alavés acude a esta cita con la necesidad de sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el Valencia, en la misma zona de la tabla, persigue consolidar una dinámica positiva después de dos varapalos frente a Oviedo y Girona antes del parón FIFA.

Eso sí, el hecho de desplazarse a Vitoria le obliga al Valencia a cambiar la cara lejos de Mestalla, algo que históricamente le ha costado y más en concreto en Mendizorroza. De hecho, en sus últimas visitas al Alavés, los resultados no han sido especialmente favorables para el conjunto che.

Corberán aseguró en la previa que se ha trabajado en pulir todos los aspectos en los que el Valencia CF ha estado fallando las últimas dos semanas: "El equpo ha trabajado intentando mejorar en todos los frentes en los que creemos que se puede mejorar"

No obstante el Valencia CF llega algo mermado por las bajas, ya que a las conocidas de Diakhaby y de Ramazani, se han unido finalmente Ugrinic y Foulquier, que no han entrado en la convocatoria, dejando su sitio a los chavales del filial, Lucas Núñez y Rubo Iranzo.

Carlos Corberán da instrucciones al grupo en uno de los entrenamientos de la semana / VCF Media

⏰ Horario y dónde ver el Deportivo Alavés - Valencia CF

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la 9ª jornada de Liga a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de DAZN LALIGA TV. Además de la APP y la web oficial de la plataforma, este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar (Dial 55) como en Orange (Dial 113).

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Alavés - Valencia CF de este lunes 20 de octubre a las 21:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo .