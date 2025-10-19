El dinero que le debe el Barcelona al Valencia por el fichaje de Ferran Torres

El FC Barcelona ha dado a conocer este domingo sus cuentas ante la Asamblea de Socios para votar la aprobación del cierre del ejercicio anterior y del presupuesto que corresponderá a la siguiente temporada. A pesar de la elevada deuda que acumula el club blaugrana, se ha dado el visto bueno a ambas cuestiones. Por su parte, Laporta ha intervenido en la Asamblea: "Nosotros no ocultamos nada. Lo explicamos todos. Las cuentas son fiables con la situación del club".

La importante suma de deudas a corto plazo

Uno de los apartados con mayor relevancia es el que responde a las deudas de la entidad catalana a otros clubes por los diferentes fichajes que ha llevado a cabo en los últimos años. En el cuadrante aparecen futbolistas que militan actualmente en la primera plantilla del club, tanto masculina como femenina, y otros que ya abandonaron la disciplina 'culé'. La tabla revela que el Barça arrastra 159 millones de euros en deudas por fichajes, debiendo abonar 140 de ellos a corto plazo, es decir, durante el presente curso.

Las deudas por Ferran

En esta lista aparece el Valencia CF con motivo del movimiento entre Barcelona y Manchester City por Ferran Torres. La entidad presidida por Laporta debe al club mancuniano 13,2 millones de euros por el delantero de Foios, mientras que al club valencianista deberá abonarle 455.000 euros durante esta temporada para saldar sus deudas. Dicho traspaso provocó que Ferran desembarcase en 'Can Barça' en enero de 2022, tan solo una temporada y media después de su llegada al lado celeste de Manchester.

Spain's Ferran Torres misses a chance to score from the penalty spot during a World Cup 2026 qualifying soccer match between Spain and Georgia at Manuel Martinez Valero stadium in Elche, Spain, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz

Por otro lado, otros movimientos destacados involucran a Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé o Vitor Roque. En verano de 2022, el Barça realizó una gran inversión para incorporar a Lewandowski, Raphinha y Koundé, invirtiendo un total de 150 'kilos' por los tres futbolistas, sin embargo, tres años después, restan por desembolsar 78 millones de euros a los diferentes clubes implicados. En el caso de Roque, también es llamativo: El Barcelona pagó 30 millones al Atlético Paranaense por el delantero y, solo un año después, se marchó al Palmeiras por 25 millones. Aun así, los de la Ciudad Condal siguen debiendo 17 'kilos' al club de Paraná.