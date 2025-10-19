Iranzo y Núñez, los refuerzos del filial en la lista de Corberán para Mendizorroza

Desde esta noche, el Valencia CF ya se encuentra en Vitoria para descansar con vistas al partido que cerrará la novena jornada de la Liga este lunes (21:00 horas, Mendizorroza). Entre la expedición, las miradas se centraron en los ejecutivos, criticados por la afición por la enésima crisis de resultados bajo la administración Lim, y en los canteranos con los que Carlos Corberán ha decidido cubrir algunas de las bajas por lesión que padece del equipo frente al Alavés.

Entres los que se han desplazado con el equipo a tierras alavesas se encuentran el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, que aplazó la semana pasada la urgencia de regresar a Europa del club a la temporada para la que la entidad prevé la puesta en funcionamiento del Nou Mestalla, la 2027/28. Junto a Gourlay, también se halla en la expdición en cuestionado Miguel Ángel Corona, director deportivo. Una vez más, el exjugador del Madrid Castilla y el Almería acapara buena parte de las quejas de los seguidores por una confección de plantilla en la que, este verano, participaron asimismo el mismo CEO, máximo responsable, y el entrenador, Carlos Corberán.

Canteranos para el lateral, el centro de la defensa y el mediocentro

En el capítulo de jugadores, el conjunto de Corberán ha viajado a Vitoria con las bajas por molestias en la rodilla de Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier, por molestias musculares de Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby. Precisamente, la lesión del francoguineano es la que más preocupa, ya que no se espera que pueda volver a competir hasta el mes de diciembre.

Sin Diakhaby, uno de los principales focos de interés del valencianismo pasa por saber cómo solventará el técnico su ausencia. José Copete es quien tiene todas las papeletas para acompañar a César Tárrega. Por ahora, Eray Cömert no se ha estrenado en la Liga 25/26.

Como complemento para ese centro de la zaga y también por lo que pueda pasar en el lateral diestro, entre los jugadores convocado está el joven Rubén Iranzo. 'Rubo' puede adaptarse al lateral, donde Thierry jugó en Girona por primera vez como titular -72 minutos- tras casi un año lesionado de gravedad.

El otro jugador del Valencia Mestalla que está con el primer equipo en Vitoria es el mediocentro Lucas Núñez. En la medular, el ausente es el suizo Ugrinic.

Esta es la lista completa de 21 jugadores convocados para el Alaves - Valencia:

Porteros

Julen Agirrezabala

Stole Dimitrievski

Cristian Rivero

Defensas

Thierry Rendall

Eray Cömert

José Copete

César Tárrega

José Gayà

Jesús Vázquez

Rubén Iranzo

Centrocampistas

Baptiste Santamaría

Pepelu

Javi Guerra

Luis Rioja

Lucas Núñez

André Almeida

Delanteros

Dani Raba

Diego López

Lucas Beltrán

Arnaut Danjuma

Hugo Duro