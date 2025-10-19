Iranzo y Núñez, los refuerzos del filial en la lista de Corberán para Mendizorroza
Rubén Iranzo y Lucas Núñez viajaron a tierras vascas con los de Corberán. El equipo tiene cuatro bajas importantes: Diakhaby, Foulquier, Ramazani y Ugrinic
Desde esta noche, el Valencia CF ya se encuentra en Vitoria para descansar con vistas al partido que cerrará la novena jornada de la Liga este lunes (21:00 horas, Mendizorroza). Entre la expedición, las miradas se centraron en los ejecutivos, criticados por la afición por la enésima crisis de resultados bajo la administración Lim, y en los canteranos con los que Carlos Corberán ha decidido cubrir algunas de las bajas por lesión que padece del equipo frente al Alavés.
Entres los que se han desplazado con el equipo a tierras alavesas se encuentran el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, que aplazó la semana pasada la urgencia de regresar a Europa del club a la temporada para la que la entidad prevé la puesta en funcionamiento del Nou Mestalla, la 2027/28. Junto a Gourlay, también se halla en la expdición en cuestionado Miguel Ángel Corona, director deportivo. Una vez más, el exjugador del Madrid Castilla y el Almería acapara buena parte de las quejas de los seguidores por una confección de plantilla en la que, este verano, participaron asimismo el mismo CEO, máximo responsable, y el entrenador, Carlos Corberán.
Canteranos para el lateral, el centro de la defensa y el mediocentro
En el capítulo de jugadores, el conjunto de Corberán ha viajado a Vitoria con las bajas por molestias en la rodilla de Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier, por molestias musculares de Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby. Precisamente, la lesión del francoguineano es la que más preocupa, ya que no se espera que pueda volver a competir hasta el mes de diciembre.
Sin Diakhaby, uno de los principales focos de interés del valencianismo pasa por saber cómo solventará el técnico su ausencia. José Copete es quien tiene todas las papeletas para acompañar a César Tárrega. Por ahora, Eray Cömert no se ha estrenado en la Liga 25/26.
Como complemento para ese centro de la zaga y también por lo que pueda pasar en el lateral diestro, entre los jugadores convocado está el joven Rubén Iranzo. 'Rubo' puede adaptarse al lateral, donde Thierry jugó en Girona por primera vez como titular -72 minutos- tras casi un año lesionado de gravedad.
El otro jugador del Valencia Mestalla que está con el primer equipo en Vitoria es el mediocentro Lucas Núñez. En la medular, el ausente es el suizo Ugrinic.
Esta es la lista completa de 21 jugadores convocados para el Alaves - Valencia:
Porteros
Julen Agirrezabala
Stole Dimitrievski
Cristian Rivero
Defensas
Eray Cömert
José Copete
César Tárrega
José Gayà
Rubén Iranzo
Centrocampistas
Baptiste Santamaría
Pepelu
Javi Guerra
Luis Rioja
Lucas Núñez
Delanteros
Dani Raba
Diego López
Lucas Beltrán
Arnaut Danjuma
- Carlos Corberán confirma cuatro bajas
- Hiopos Lleida - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo
- LaLiga regresa apretando al Valencia CF
- La plantilla se exige un paso adelante: 'Que se note que hay un cambio
- Los chispazos de Alina Iagupova salvan a Valencia Basket ante Cadi La Seu
- Cortes de tráfico y recorrido para la carrera València Contra el Càncer
- La 'canallada' de la última visita a Mendizorroza
- Cristhian Mosquera y su hermano Yulian son increíblemente casi iguales