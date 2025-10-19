Luis Milla: "Me fijaba mucho en Pablo Aimar"

Luis Milla es uno de los grandes nombres de este primer tramo de temporada en LaLiga. El centrocampista del Getafe es el máximo asistente de la competición con cinco pases de gol en ocho partidos. Aún en octubre, el madrileño ya acumula más asistencias que durante toda la campaña pasada y, a sus 31 años, vive el mejor momento de su carrera futbolística. Tras salir de la cantera del Atlético de Madrid y sus pasos por Tenerife o Granada, se ha asentado en el club 'azulón', convirtiéndose en un fijo para Bordalás.

Su referente en el Valencia CF

En la previa del partido frente al Real Madrid, Milla ha atendido a Tiempo de Juego, donde también ha hablado sobre el Valencia CF. Cuando él nació, su padre, también llamado Luis Milla, era futbolista de la primera plantilla valencianista, donde se retiró en 2001. Uno de sus compañeros fue Pablo Aimar que, aunque compartió vestuario durante pocos meses con su padre, se convirtió en un referente para Milla gracias a sus regates y ha confesado que "se fijaba mucho" en el argentino.

La comparación con su padre

Es inevitable realizar comparaciones entre padre e hijo y, ante esta pregunta, Milla ha declarado que el mejor es su progenitor, pese al buen momento que está viviendo. "Lo que ha conseguido mi padre, en los equipos en los que ha estado, como Barcelona, Real Madrid y Valencia, eso es muy difícil de hacer". El gran estado de forma de Milla lo puso en la agenda del Atlético de Madrid en la última ventana de traspasos, lo que ha calificado de "oportunidad de oro" para él. Sin embargo, ha confesado que nunca tuvo "muchas expectativas en que se diese el fichaje".

Luis Milla of Getafe CF and Carlos Alvarez of Levante UD in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Levante UD at Coliseum stadium on September 27, 2025, in Getafe, Madrid, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;SPAIN;Getafe CF v Levante UD - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Luis Milla ya fue jugador 'colchonero' en un pasado, cuando estaba en la cantera del cuadro madrileño. Aunque ha admitido que volver a la ciudad deportiva de Cerro del Espino hubiese sido "muy especial" para él, también ha contado que su experiencia allí no siempre fue positiva: "Viví situaciones muy extrañas. En el Atlético de Madrid me acuerdo de no estar jugando en Tercera División y entrenar todos los días con el primer equipo".