El Valencia Mestalla de Angulo resucita (1-2) en Ibiza

Remontada y resurrección del Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo. El VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo 19 de octubre el partido ante la SD Ibiza correspondiente a la jornada 7 del Grupo III de Segunda Federación. El partido disputado en el Sánchez y Vivancos de Ibiza ha finalizado con victoria del VCF Mestalla que remontó en la segunda mitad con goles de Marc Jurado y Aimar Blázquez para sumar una importante victoria en este inicio complicado de temporada.

El filial buscaba de salida la primera victoria de la temporada y nada más salir ha mostrado sus intenciones en una primera combinación entre Marc Jurado, Mario Guilabert y Aimar que ha finalizado en un lanzamiento del delantero madrileño al lateral de la portería de Edu Frías. Fue sin embargo la SD Ibiza el que se adelantó en el minuto 7 en un lanzamiento que no pudo blocar Vicent Abril y sirvió para que Carretero adelantara a los locales.

Foto: SD Ibiza

Como en partidos anteriores una jugada desafortunada ponía el encuentro cuesta arriba y el VCF Mestalla tenía que reaccionar. Y así lo hizo en una primera incursión de Guilabert que tras un slalon lanzó ajustado al poste pero Edu Frías realizó una gran intervención para evitar el empate.

Con más voluntad que precisión el VCF Mestalla asumió el mando del partido insistiendo en su dominio para buscar la igualada que la tuvo de nuevo en una combinación entre Aimar y Marc Jurado, que podo después tendría un lanzamiento desde la frontal que salió por encima de la portería local. También desde la frontal lo intentó Javi Navarro que puso en ciertas dificultades al guardameta de la SD Ibiza, como posteriormente hizo Busi que se encontró con la buena respuesta de Vicent Abril.

Segunda parte

El segundo tiempo comenzó de nuevo con el dominio del VCF Mestalla que dispuso en los primeros minutos de dos claras ocasiones, primero por medio de Mario Guilabert y la más clara en un buen centro de Víctor Jr. que remató Aimar en boca de gol y se encontró con una gran reacción de Edu Frías.

El VCF Mestalla buscaba la remontada y Miguel Ángel Angulo introdujo Mario González para darle mayor alternativas al ataque del filial que ya en el descanso había dado entrada a Marcos Navarro.

La remontada

La insistencia tuvo su premio en un nuevo lanzamiento de Guilabert al que respondió Edu Frías pero esta vez Marc Jurado estuvo muy rápido para coger el rechace para anotar el empate y su cuarto tanto esta temporada.

El gol estimuló al filial que quería completar la remontada y lo hizo en una acción similar en que esta vez Aimar Blázquez fue el que aprovechó el rechace del guardameta local tras intervención a lanzamiento desde la frontal.

Con el cambio en el escenario del partido el VCF Mestalla buscó templar el partido al tiempo que refrescar el ataque para mantener la presencia ofensiva con la entrada de Jaume Durà y Mario Domínguez, a los que posteriormente se uniría Prevedini.

La SD Ibiza tuvo la suya en un lanzamiento de Montalbán que se estrelló en el larguero y en una acción final en que Vicent Abril realizó una gran intervención y Andrés Caro sacó el balón bajo palos.

Próximo partido

La próxima cita del VCF Mestalla será el próximo domingo 26 de octubre a las 12:00 h ante la UE Porreres en partido que se disputará en el Antonio Puchades