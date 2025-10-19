Soler y Guedes salvan a la Real Sociedad

La Real Sociedad ha empatado en liga y sigue en puestos de descenso. El equipo de Sergio Francisco se ha enfrentado al Celta de Vigo, con un jugador más durante toda la segunda parte, pero no ha sabido aprovechar la superioridad hasta el último minuto del tiempo reglamentario. Carlos Soler ha puesto el empate en el marcador con asistencia de Gonzalo Guedes, dos exvalencianistas. El encuentro ha finalizado 1-1 y los visitantes han podido sumar para salir de la última posición.

Situación delicada

La pasada campaña, la Real Sociedad ya se acostumbró a no estar situada en la zona alta de la clasificación, pero en ningún momento temió por el descenso. Parece ser que, tras este mal inicio de temporada, el equipo va a estar en la lucha por no bajar a la segunda categoría. Los txuriurdin solo han logrado una victoria en los nueve encuentros que llevan disputados, sumado a las malas sensaciones en el terreno de juego hace que la confianza en el técnico sean cada vez menores.

Adaptación Soler-Guedes

La adaptación de ambos futbolistas al equipo ha sido buena, aunque ninguno de los dos se han hecho todavía con un puesto fijo en el once. Soler ha jugado el 50% de los minutos disponibles desde su llegada, números ligeramente superiores a los del portugués. El partido de hoy puede servir para que Sergio Francisco confíe en ellos para intentar sacar al equipo en la complicada situación que se encuentra.