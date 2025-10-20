Alavés - Valencia CF: Alineaciones probables del partido

En un contexto de debilidad provocado por la peor gestión en la historia del club, con una inversión mínima y un objetivo claro por definir desde arriba, los futbolistas del Valencia CF deben dar el paso al frente que el entrenador requiere. La Liga se ha puesto seria y las hostilidades empiezan a dejar señales. Los pupilos de Carlos Corberán cierran esta noche la novena jornada frente al Alavés (21:00 horas, Mendizorroza) con una renta de solo dos puntos sobre las posiciones de descenso, esas mismas que el pasado curso amargaron la existencia a los valencianistas a lo largo de 24 jornadas.

Arnaut Danjuma firma autógrafos a unos fans que esperaban al equipo anoche en Vitoria / VCF Media

Cuatro bajas importantes

A los problemas deportivos, se agregan los físicos: las lesiones. Contra el Alavés, rival con tres puntos más que el Valencia, habrá bajas importantes. El central Diakhaby, el lateral derecho Foulquier, el medio suizo Ugrinic y el extremo Ramazani.

En el lateral diestro, el entrenador se ve obligado a volver a apostar por la titularidad de un Thierry Rendall, que en Girona evidenció que, tras casi un año lesionado, se encuentra falto de ritmo competitivo. Para el centro de la zaga, junto a Tárrega, lo previsible es que regrese Copete.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez; Vicente, Rebbach o Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry Rendall, Copete, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.