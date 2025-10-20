En Directo
Carlos Corberán: "Solo con la mentalidad no es suficiente"
Tras el empate frente al Alavés, Corberán destaca la "mentalidad" del Valencia CF y pide "más trabajo" para lograr la "mejora" deseada
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberánn.
¿HA RESPIRADO CUANDO SOLO HAS VISTO TRES MINUTOS DE ALARGUE?
"En general el Alavés ha conseguido ser superior, no lo hemos podido jugar donde podíamos jugarlo. Gracias a la mentalidad de los jugadores hemos sacado un punto"
¿QUÉ BALANCE HACE DE LAS PRIMERAS NUEVE JORNADAS?
"Solo con la mentalidad no es suficiente, tenemos que seguir trabajando. Sin la mentalidad de seguir sufriendo durante los partidos no vamos a conseguir esa mejora. Si no sale todavía, más trabajo. Entiendo que la afición esté disgustada cuando no ve lo que quiere pero el equipo se va a dejar la piel en conseguirlo"
¿QUÉ HA CAMBIADO EN LA SEGUNDA MITAD?
"Hay momentos en los que tu capacidad de superar presión cambia y cuando no lo haces, empiezas a jugar en tu campo. Poco a poco han encontrado la forma de defendernos, pero también de atacarnos. Eso quizá se puede malinterpretar con que queríamos un punto"
¿SE LE PUEDE PEDIR MÁS A ESTE VALENCIA?
"El equipo no ha intentado dar un paso atrás en la segunda parte, ha estado más compacto en defensa. En la primera parte hemos superado presiones en los primeros minutos, pero en ningún momento nos hemos quedado satisfechos con el punto. Desde esa mentalidad, que el equipo ha tenido, tenemos que seguir creciendo"
¿CÓMO ESTÁ COPETE?
"Un golpe que le impedia continuar, veremos si es lesión o no"
¿ESTÁ CONTENTO CON EL PARTIDO DEL EQUIPO?
"Siempre vamos a ser críticos y autoexigentes. En una situación de dificultad el equipo ha sido capaz de sostener el partido en un campo difícil. El equipo ha respondido con la mentalidad necesaria, solo con eso no es suficiente, hay que poner juego, pero sin esa mentalidad no hubiéramos sacado un punto en una plaza difícil. He visto al equipo sabiendo sufrir, aguantar y para mí refleja un cambio en la mentalidad del equipo, no tanto del juego"
¡Buenas noches! En unos minutos arrancará la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Estadio de Mendizorroza tras el empate protagonizado por Alavés y Valencia CF.
