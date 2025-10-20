Carlos Corberán: "Solo con la mentalidad no es suficiente"

¿ESTÁ CONTENTO CON EL PARTIDO DEL EQUIPO?

"Siempre vamos a ser críticos y autoexigentes. En una situación de dificultad el equipo ha sido capaz de sostener el partido en un campo difícil. El equipo ha respondido con la mentalidad necesaria, solo con eso no es suficiente, hay que poner juego, pero sin esa mentalidad no hubiéramos sacado un punto en una plaza difícil. He visto al equipo sabiendo sufrir, aguantar y para mí refleja un cambio en la mentalidad del equipo, no tanto del juego"