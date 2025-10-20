Ya hay horario para el Derbi en Mestalla

Ya hay fecha y hora para el primer Derbi de la ciudad de València entre Valencia CF y Levante UD. El partido, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga, se disputará en el estadio de Mestalla. La cita será el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas. El gran duelo entre los de Carlos Corberán y Julián Calero tras el regreso a Primera División del conjunto granota.

Un encuentro muy esperado para los aficionados valencianistas y levantinistas que tendrá en Mestalla su primera batalla esta temporada no tendrá demasiado buen horario ya que es viernes, día laborable por lo que a muchos seguidores se les complica por tema de trabajo, lo que además puede impedir un gran ambiente en los alredores del estadio de la Avenida de Suecia en las horas previas al encuentro. Pero antes de ese gran partido, marcado siempre en rojo en el calendario de ambos clubes, faltan tres jornadas más por disputarse y muchos puntos en juego. Además, el partido llegará después de un nuevo parón de la competición con motivo de partidos internacionales.

El último precedente oficial, fue en abril de 2022, en la última campaña que el Levante estuvo en Primera antes de su último descenso. Tras tres años en Segunda, el conjunto granota consiguió recuperar la categoría y este curso 2025-26 volverá a haber derbi valenciano tanto en Mestalla como en el Ciutat de València, en ese orden. El Valencia se ha impuesto en 21 ocasiones, con 9 empates y 8 victorias para el Levante.

Calendario del Valencia CF

Jornada 10: Valencia CF-Villarreal, sábado 25 de octubre a las 21:00 horas

Jornada 11: Real Madrid-Valencia CF, sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas

Jornada 12: Valencia CF-Real Betis, domingo 9 de noviembre a las 18:30 horas

El estadio de Mestalla recibe el primer Derbi de esta temporada. / VCF

Calendario del Levante UD