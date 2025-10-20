Marruecos busca su segundo mundial con una joya del Valencia CF

Marruecos se está consagrando en las últimas temporadas como una buena potencia futbolística. Con una gran participación en el Mundial de Catar, sacando músculo y exhibiendo talento, la gran pregunta en el mundo del fútbol era si aquel equipo era una cuestión generacional esporádica o si el fútbol marroquí cotizaba al alza.

Esta semana la Selección Sub-20 ha demostrado que hay relevo y que Marruecos atesora potencial de sobra para continuar creciendo ganando el Mundial de la categoría pasando por encima de una Argentina que partía como la gran favorita para alzarse con el cetro de campeón.

Ismail El Aoud, una joya que progresa a toda velocidad

Esta temporada habrá otro campeonato mundial de categorías inferiores con la celebración del Mundial en edad Sub17 el próximo mes de noviembr y en él, el Valencia CF tendrá representación en la Selección de Marruecos, que ya ha anunciado una lista en la que figura el nombre de Ismail El Aoud, futbolista nacido en 2009 y de tan solo 16 años.

El Aoud, futbolista que milita en el Juvenil 'B' del Valencia CF es uno de los mayores talentos de su generación y un jugador que ha venido participando en los últimos años con jugadores mayores que él de forma sistemática por la calidad y físico que atesora.

Lista de la Selección de Marruecos para el Mundial Sub17 / SD

Campeón de África

La perla valencianista ya ganó el pasado verano la Copa de África Sub17 con solamente 15 años de edad siendo un jugador importante en los planes del entrenador y un año más tarde se presenta como una de las principales bazas del conjunto marroquí para escalar ese éxito a nivel mundial.

El Aoud es un extremo fuerte, rápido y con mucho desborde que tiene cierta facilidad para hacer números, destacando una buena toma de decisiones en los metros finales. En el Valencia CF hay muy buenas expectativas puestas en su nivel y en su crecimiento como jugador y le quedan dos años de contrato.

Nacido en Zaragoza (01/08/2009), firmó por la entidad blanquinegra este el verano de 2024 procedente de las categorías formativas de la SD Huesca. Aunque es internacional con los 'Leones del Atlas' en categorías inferiores, tiene la doble nacionalidad, por lo que podría representar a España en un futuro.