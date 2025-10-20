Las notas de los jugadores del Valencia ante el Alavés

El Valencia sigue sin regresar a la senda de la victoria tras un empate a cero ante el Alavés que, visto lo visto sobre el campo, es incluso un resultado positivo. SUPER pone nota a la actuación individual de los jugadores que contaron con minutos. Solo dos actuaciones a destacar, muchos intrascendentes y tres suspensos en un nuevo mal partido de los de Carlos Corberán.

El 1x1 del Valencia-Alavés

Agirrezabala (6): Evitó el gol de Toni Martínez con un paradón en el minuto 54. Dudó en un centro lateral en el tramo final del partido que pudo acabar en gol del Alavés. En general, partido seguro del guardameta del Valencia salvo una acción.

Thierry (4): Poco del portugués, que todavía no ha recuperado el ritmo tras la lesión. No aportó en ataque y sufrió en muchas acciones defensivas con la banda izquierda del conjunto babazorro.

Tárrega (6): Buen partido del central de Aldaia en lo que mejor se le da: despejar balones que llegan al área, ya sean por vía aérea o por bajo. Tuvo pocas fisuras y, en general, fue el jugador que ordenó y sostuvo la defensa valencianista.

Copete (5): Luces y sombras del central, que tenía una nueva oportunidad de demostrar que puede ser importante en el Valencia. Perdió duelos importantes, más de la cuenta, pero estuvo bien a nivel de colocación y en los despejes. Lo más importante, portería a cero. Le puede servir para ganar confianza. Abandonó el terreno de juego en el minuto 80 con molestias.

Gayà (5): Sufrió en alguna que otra ocasión en defensa, aunque también resolvió bien otras. En ataque se prodigó en varias acciones, pero sus centros no encontraron rematador.

Pepelu (5): Partido algo intrascendente del de Dènia. El Valencia apenas tuvo el control del balón y ese contexto no favorece demasiado a su fútbol.

Javi Guerra (5): Con una arrancada marca de la casa en el primer minuto de juego le pudo dar el primer gol del partido al Valencia, pero Danjuma erró en el remate. Fue una buena carta de presentación, pero el de Gilet fue de más a menos y volvió a disputar un partido muy por debajo de su potencial.

Luis Rioja (5): El trabajo y sacrificio del sevillano nunca se discute y casi que se da por hecho, peroo con balón tuvo muy poco protagonismo más allá de alguna acción en la que no sacó nada positivo.

Diego López (4,5): Partido muy intrascendente del guajín. Apenas entró en contacto con el balón y, por momentos, pareció no entender bien cuál era su sitio en el terreno de juego.

Danjuma (5): Tuvo una ocasión clarísima en el primer minuto de partido, pero se quedó sin ángulo y no acertó en el remate. Fue un aviso de la tónica que iba a seguir el partido, porque desde luego no fue el día más acertado del neerlandés, que apenas creó peligro.

Hugo Duro (4,5): En la línea de muchos de sus compañeros... casi sin protagonismo porque le llegaron muy pocos balones y, con los que le llegaron, no sacó ningún resultado. Mala forma de celebrar su partido 150 con la camiseta del Valencia.

Suplentes

Dani Raba (5): Dejó una conducción de talento y absolutamente nada más.

Cömert (5): Lo más destacado es que se trataba de su debut esta temporada. Un despeje importante y nada más.

Lucas Beltrán (SC): Es muy difícil recordar un contacto suyo con el balón.

Santamaría (SC): Se ganó una amarilla evitable por atropellar a un jugador del Alavés.