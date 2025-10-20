El partido de Copete, cambio por lesión y poca seguridad

La lesión de Mouctar Diakhaby en el pasado encuentro frente al Girona ha obligado a Corberán a buscar una nueva pareja para César Tárrega tras el parón de selecciones. El central guineano podría estar apartado de los terrenos de juego alrededor de seis partidos, convirtiendo a Copete en el compañero de zaga del de Aldaia para las próximas semanas. El de Écija llegó en verano con la vitola de titular por su condición de central zurdo, sin embargo, sus primeras actuaciones dejaron dudas y Corberán apostó por Diakhaby. Ahora, con la lesión del futbolista africano, queda en evidencia la gestión del club durante el mercado en esa demarcación. Copete no ha terminado de convencer y Cömert no está entrando en los planes del técnico de Cheste.

La primera 'piedra de toque' para la dupla defensiva tras el parón ha sido el encuentro en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Durante los primeros diez minutos de juego, el equipo ha impuesto su ritmo de partido y ha gozado de buenas ocasiones para 'abrir la lata'. No obstante, el arreón inicial ha sido corto. El centro del campo 'babazorro' ha comenzado ganar duelos y ha hecho sufrir al conjunto valencianista.

Sensaciones agridulces, pese a la portería a cero

En la primera mitad, pese a haberse marchado al descanso con tablas en el marcador, el Valencia ha sido, en líneas generales, inferior a su rival. Por su parte, Copete no se ha mostrado del todo seguro en la circulación de balón y ha errado en algunos cambios de orientación debido a su precipitación, promediando un 73% en la precisión de los pases durante los primeros cuarenta y cinco minutos. En fase defensiva, no ha conseguido imponerse a Lucas Boyé en algunas acciones, perdiendo los tres duelos terrestres que ha disputado. Por el contrario, se ha mostrado más seguro en los balones aéreos y ha realizado un buen corte en el área pequeña al filo del descanso. Sin embargo, la dupla de delanteros alavesista, formada por Toni Martínez y Lucas Boyé, ha puesto en apuros a la zaga valencianista.

Poca contundencia en los duelos

En la segunda parte, Copete fue sustituído en el minuto 80 por Eray Cömert debido a unos problemas físicos. Pese a que el equipo mantuvo la portería a cero durante los minutos que estuvo el sevillano en el terreno de juego, las sensaciones defensivas no mejoraron. Toni Martínez fue ámpliamente superior y le ganó la partida en la mayoría de acciones del encuentro. De hecho, la ocasión más clara de los locales llegó tras un centro al área en un tiro libre en el que el ariete venció por arriba a Copete, sin embargo, Julen Agirrezabala salvó a los suyos de recibir el 1-0. Dicha ocasión evidenció que los problemas en la defensa del balón parado siguen vigentes, acciones que han perjudicado enormemente al Valencia en los últimos encuentros.

La acción de la parada de Agirrezabala / LaLiga

Las cifras de Copete

Respecto a las estadísticas, Copete certificó unos datos mejorables, tanto defensivos como en distribución de balón. El defensa tan solo venció en el 50% en los duelos aéreos y recuperó una vez la posesión para su equipo. Por otro lado, Copete perdió la posesión en ocho ocasiones y solo promedió un 55% de acierto en los envíos de larga distancia, lo que dificultó la salida de balón del cuadro visitante.