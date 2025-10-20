Julen Agirrezabala: "Hemos sacado un punto, pero veníamos a por los tres"
El Valencia CF ha logrado un empate ante el Deportivo Alavés, pero el juego del equipo sigue sin convencer. El portero valencianista ha reiterado la importancia de seguir trabajando y haciendo autocritica en búsqueda de los tres puntos
"Es verdad que al inicio hemos tenido un par de buenas ocasiones. A partir de la primera media hora nos han apretado y hemos sufrido. Es lógico, la afición aprieta aquí. Hemos sacado un punto, pero veníamos a por los tres" ha analizado Julen Agirrezabala sobre las sensaciones al finalizar el partido.
Porteria a cero
Al ser preguntado sobre su gran parada, ha reflejado la importancia de mantener la portería a cero "A todos los porteros nos gusta parar y ayudar al equipo en lo que haga falta. Hay que autocritica y trabajar todos juntos. Tanto yo como mis compañeros trabajamos día a día para mejorar y hoy hemos terminado con portería a 0".
Próximos enfrentamientos
Los siguientes rivales del Valencia CF preocupan por su gran estado de forma, Agirrezabala le ha quitado peso a la situación "Cada partido es muy difícil sacarlo adelante. Hay mucha igualdad y es muy difícil sacar victorias, pero el equipo está trabajando para conseguir sumar de 3 cada fin de semana".
