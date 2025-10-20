Julen Agirrezabala: "Hemos sacado un punto, pero veníamos a por los tres"

"Es verdad que al inicio hemos tenido un par de buenas ocasiones. A partir de la primera media hora nos han apretado y hemos sufrido. Es lógico, la afición aprieta aquí. Hemos sacado un punto, pero veníamos a por los tres" ha analizado Julen Agirrezabala sobre las sensaciones al finalizar el partido.

Porteria a cero

Al ser preguntado sobre su gran parada, ha reflejado la importancia de mantener la portería a cero "A todos los porteros nos gusta parar y ayudar al equipo en lo que haga falta. Hay que autocritica y trabajar todos juntos. Tanto yo como mis compañeros trabajamos día a día para mejorar y hoy hemos terminado con portería a 0".

Próximos enfrentamientos

Los siguientes rivales del Valencia CF preocupan por su gran estado de forma, Agirrezabala le ha quitado peso a la situación "Cada partido es muy difícil sacarlo adelante. Hay mucha igualdad y es muy difícil sacar victorias, pero el equipo está trabajando para conseguir sumar de 3 cada fin de semana".