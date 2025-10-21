La Curva Nord convoca un recibimiento al equipo el sábado

El Valencia CF se encuentra en medio de una gran crisis, no solamente de resultados, sino también de identidad de juego y de carácter competitivo. Un año más bajo el mando de Merion Holdings, el conjunto de Mestalla se encuentra más cerca del descenso que de las posiciones europeas y este fin de semana se mide al Villarreal CF con el riesgo de caer en la zona roja de la tabla.

Panorámica de la zona del actual Mestalla desde las alturas en una de las manifestación contra Lim / J. M. LÓPEZ

Es por ello que la Curva Nord, que volvió este curso a Mestalla, ha convocado un recibimiento en sus redes sociales para tratar de congregar al mayor número posible de valencianistas horas antes del partido para tratar de cambiar el estado de ánimo e impulsar al equipo a cambiar la dinámica, empezando por uno de los partidos más complicados de la temporada como es la visita del Submarino.

A las 19:00 horas en la Avenida de Suecia

El colectivo que dirige la grada de animación del estadio valencianista publicó un mensaje en 'X' para hacer un llamamiento a estar la Avenida de Suecia a a partir de las 19:00 horas de la tarde y tratar de dar el primer aliento a los futbolistas en un momento muy delicado de la temporada.

En muchas ocasiones la Avenida se ha llenado hasta la bandera para recibir a los jugadores, tanto en épocas mejores en las que el Valencia CF luchaba por los objetivos que le corresponden por historia como lamentablemente en esta en la que Meriton y sus ayudantes lo han relegado a la lucha por la permanencia.