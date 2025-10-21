Diagnóstico médico de la lesión de Copete

Copete no está descartado para el partido del sábado contra el Villarreal en Mestalla. El central del Valencia CF se ha sometido a pruebas médicas este martes como consecuencia de la lesión que el lunes le obligó a retirarse del partido en Mendizorroza. Los resultados de las pruebas han descartado una lesión de gravedad. El jugador 'solo' fue una fuerte contusión en el muslo derecho que de momento no lo descarta contra el conjunto amarillo. El andaluz ha trabajado en el gimnasio y se incorporará al grupo a lo largo de la semana en función de su evolución.

Copete se retiró del campo en el minuto 80 para ser atendido de los servicios médicos del Valencia. El jugador, que volvía a la titularidad por la lesión de Mouctar Diakhaby, fue sustituido a falta de diez minutos por Eray Cömert después de frmar una discreta actuación generando más dudas que seguridad en el centro de la defensa. A la finalización del partido, Carlos Corberán aseguró que fue "un golpe que le impedia continuar, veremos si es lesión o no".

El de Écija llegó en verano con la vitola de titular por su condición de central zurdo, sin embargo, sus primeras actuaciones dejaron dudas y Corberán apostó por Diakhaby en el once inicial. Copete tiene ahora un mes de oportunidades por delante para afianzarse como pareja de César Tárrega. Algo que este lunes en Vitoria no consiguió.

El informe de su partido

Copete no se ha mostrado del todo seguro en la circulación de balón y ha errado en algunos cambios de orientación debido a su precipitación, promediando un 73% en la precisión de los pases durante los primeros cuarenta y cinco minutos. En fase defensiva, no ha conseguido imponerse a Lucas Boyé en algunas acciones, perdiendo los tres duelos terrestres que ha disputado. Por el contrario, se ha mostrado más seguro en los balones aéreos y ha realizado un buen corte en el área pequeña al filo del descanso. Sin embargo, la dupla de delanteros alavesista, formada por Toni Martínez y Lucas Boyé, ha puesto en apuros a la zaga valencianista.

Sin contundencia en duelos

En la segunda parte, Copete fue sustituído en el minuto 80 por Eray Cömert debido a unos problemas físicos. Pese a que el equipo mantuvo la portería a cero durante los minutos que estuvo el sevillano en el terreno de juego, las sensaciones defensivas no mejoraron. Toni Martínez fue ámpliamente superior y le ganó la partida en la mayoría de acciones del encuentro. De hecho, la ocasión más clara de los locales llegó tras un centro al área en un tiro libre en el que el ariete venció por arriba a Copete, sin embargo, Julen Agirrezabala salvó a los suyos de recibir el 1-0.