Mestalla, la sexta maravilla de Valencia que puede ser derribada

Esta semana el colectivo Libertad VCF celebra este jueves un evento sobre el "debate robado" de remodelar Mestalla como una mejor alternativa para el futuro del club que marcharse al Nou Mestalla. La plataforma de oposición a la gestión de Meriton Holdings defiende esta postura y en su cuenta de 'X' da una lista de cinco monumentos emblemáticos de la ciudad de Valencia que fueron derruidos y nunca debieron serlo, apuntando el riesgo de que el coliseo de la Avenida de Suecia sea el sexto.

1.Palacio de Ripalda

"De estilo ecléctico-romántico construido en 1885 para la Condesa de Ripalda. Se consideraba un “castillo” de cuento, con fuerte carga simbólica para la ciudad. Fue demolido en 1967 en plena época de expansión urbana. Se considera una pérdida patrimonial", señalan en su cuenta de redes.

2.“La Tortada” / Mercado de las Flores (Plaza del Ayuntamiento)

"Conjunto arquitectónico/fuente y columnata diseñado por Javier Goerlich que presidió la plaza del Ayuntamiento entre 1933. Se destruye en 1961, su desaparición es vista como una pérdida de patrimonio urbano modernista", dicen desde Libertad.

3.Escalera Real del Puerto

"Monumental escalera que comunicaba la ciudad con el antiguo muelle/puerto. Fue eliminada/enterrada con las transformaciones portuarias del siglo XX. Supone la pérdida de un vestigio de la relación histórica entre Valencia y su puerto".

4.Palacio del Real (los Reales del Reino / Viveros)

"El gran palacio real con jardines fue residencia histórica vinculada a la monarquía y a los Viveros. Fue destruido en 1810 y era un conjunto monumental de gran importancia y su pérdida alteró la memoria histórica de la ciudad".

Imagen de Palacio del Real / Libertad VCF

5.Palacio de Parcent

"Construido en siglo XVII fue un edificio señorial con valor histórico. Se demolió en 1965 y representa otro ejemplo de cómo palacios y casonas desaparecieron en los 60 por decisiones urbanísticas que hoy se cuestionan".

6.¿Mestalla?

El evento de Libertad de este jueves buscará poner sobre la mesa una alternativa mejor que derribar el actual estadio, dejando por escrito en la convocatoria la siguiente reflexión: "Mestalla es mucho más que un estadio. Es un símbolo que lleva más de un siglo latiendo en el corazón de Valencia, un lugar donde se ha escrito la historia de un club y de una ciudad. Hoy, cuando se habla de trasladarnos a un nuevo espacio, nos preguntamos: ¿es necesario renunciar al alma de nuestro estadio?

La propuesta Sempre Mestalla ofrece una mirada alternativa, sólida y ambiciosa: la posibilidad de remodelar y actualizar el actual Mestalla para convertirlo en un estadio moderno, sostenible y competitivo, sin perder nuestra identidad.

Queremos que el futuro se construya desde la misma casa donde nacieron nuestros recuerdos. Te contaremos la propuesta completa en un acto de presentación".