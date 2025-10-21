Los tres mejores pueblos para vivir tranquilo en la Comunitat Valenciana, según la IA

En estos tiempos que corren, marcados por el estrés del trabajo y las múltiples tareas del día a día, cada vez son más las personas que anhelan un lugar para ganar calidad de vida y, sobre todo, tranquilidad. Las hay que optan por la calma de la montaña, otras por el sosiego del mar y la playa.

En ayuda de estas difíciles elecciones, la sección 'Fuera de Juego' de SUPER le ha preguntado a la Inteligencia Artificial (IA) cuáles son, según sus parámetros, los tres mejores lugares para "vivir bien y tranquilo" en los límites de nuestra Comunitat Valenciana.

De entre las posibilidades disponibles, muchas en la 'terreta' valenciana, Chat GPT ha elegido una localidad por cada una de las tres provincias de norte a sur: Castelló, València y Alacant.

En Castelló, montaña

En Castelló, el lugar escogido es Vilafamés. ¿Por qué? En el interior de la provincia, en la Plana Alta "favorece un ritmo de vida más tranquilo que en zonas costeras muy turísticas". Además, "cuenta con encanto histórico y paisaje: casas de piedra, calles empedradas, entorno natural". Vilafamés reúne lo mejor de la "vida mediterránea", con una "buena combinación de naturaleza y pueblo pequeño, lo cual puede reducir el bullicio y ofrecer calma".

Eso sí, la IA avisa al ciudadano: "Al estar más en el interior, hay que asegurarse de que tenga los servicios que tú valoras (transporte, centros de salud, ocio, etc). Si prefieres estar más cerca del mar, quizá no sea lo ideal...".

Altea, en la Costa Blanca / SD

Alacant, mar cristalino

En Alacant, el municipio elegido se encuentra en una de las zonas más deseadas de todo el mapa español, la Costa Blanca. No es Dénia, tampoco Xàbia... Es, gracias a la apuesta por un entorno tranquilo... Altea. "Una oportunidad de oro para disfrutar del mar y el clima Mediterráneo", y recuerda Chat GPT que "ha sido reconocida en listados de pueblos de gran encanto, lo que indica que el entorno es estéticamente muy agradable" y "puede ofrecer un equilibrio entre ambiente de pueblo y servicios próximos al mar".

No obstante, la IA deja claro que "existen opciones de que en verano se viva un periodo más activo turísicamente hablando, lo que reduciría la tranquilidad absoluta". Y, muy importante, nos dice algo a tener muy en cuenta: "El precio de vivienda o coste de vida podría ser mayor que en pueblos del interior".

En València, a una distancia razonable de la ciudad y la costa

Por último, Simat es el pueblo elegido en la provincia central de València. Las razones son claras: "En un valle entre montañas, Simat de la Valldigna favorece la tranquilidad. A una distancia razonable de las zonas costeras o ciudades, permite acceso sin estar inmerso en ambiente urbano intenso. Y, por último, es perfecta como opción intermedia: ni costa de tránsito turístico masivo, ni demasiado apartado".

Sin embargo, alerta la IA de que lo que se gana en tranquilidad se pierde en "oferta de ocio/comercial, menor a la que hay en pueblos más grandes".

Simat de la Valldigna, en la comarca de La Safor / SD

La sugerencia "personal" de la IA

Para acabar, la Inteligencia Artificial, nos deja su "sugerencia personal": "Si tuviera que elegir uno que cumpla de forma más clara con la etiqueta 'vivir tranquilo' sin demasiados alicientes turísticos que lo compliquen: Yo me inclinaría por Vilafamés como primera opción, por su entorno interior, tranquilidad y encanto. Luego, si para ti el mar es una prioridad, Altea sería una magnífica segunda opción, sabiendo que "tranquilo" se entiende de modo relativo en un contexto costero. Simat de la Valldigna queda como opción intermedia: un poco interior pero con accesibilidad".

¿Y tú, por cuál te decantas? ¿Quizá otra de las maravillosas localidades de las que disfrutamos en tierras de la Comunitat Valenciana?