El Valencia de Peter Lim, colista visitante de LaLiga desde 2020
El equipo que dirige Carlos Corberán es el equipo con menos victorias a domicilio en este periodo en Primera División
El empate del Valencia CF en Mendizorroza dejó malas sensaciones sobre el terreno de juego y malas estadísticas, que se suman a las que ya arrastra el equipo como visitante. De hecho, los número no acompañan al conjunto valencianista lejos de Mestalla en la era Peter Lim, llegando a ser incluso colista de LaLiga en esta estadística.
El Valencia, desde 2020, ha jugado 110 partidos de Liga como visitante: 17 victorias 34 empates 59 derrotas. El equipo que dirige ahora Carlos Corberán es el equipo con menos victorias a domicilio en este periodo entre los 12 que han militado las 6 últimas temporadas en Primera División. Números, que junto a las sensaciones que dejó el equipo en cuanto a juego frente al Alavés, hacen saltar de nuevo las alarmas en Valencia de cara a esta temporada.
Los números de Corberán como visitante
El entrenador del Valencia suma más empates que victorias y derrotas juntas en los partidos que ha dirigido al equipo fuera de casa desde su debut en el banquillo valencianista en enero de este 2025 y ha logrado el 31% de los puntos a los que ha optado como visitante. Como visitante con el técnico de Cheste en el banquillo, el Valencia ha sumado dos victorias, ocho empates y cinco derrotas, unos números que sitúan los empates por encima de la suma de los resultados positivos y negativos obtenidos a domicilio.
Ha empatado el 53% de los partidos que ha disputado en LaLiga lejos de Mestalla y ha sumado 14 de los 45 puntos a los que ha optado, es decir un 31% de los mismos.
