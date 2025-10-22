Canós se apunta a la moda Llorente
Una serie de opiniones del jugador del Atlético de Madrid han llevado a varios compañeros a apoyarle mediáticamente. Otros, quizá por simple casualidad, se han apuntado a sus gustos
No ha empezado muy bien la temporada Sergi Canós en su cesión al Real Valladolid. No la ha arrancado bien él, pero tampoco mucho mejor el recién ascendido club pucelano. Llegó con la temporada en marcha y se quedó fuera de la convocatoria los dos primeros partidos antes de acompañar a los suyos y ver, desde el banquillo, cómo perdían ante el Albacete. En los siguientes tres partidos sí tuvo participación, logrando 4 de 9 puntos. Por desgracia, en la victoria ante el Burgos tuvo que ser sustituido en la primera parte por lesión.
Por otro lado, Sergi Canós siempre tuvo un gusto particular por la moda. Lo ha demostrado en varios actos públicos y lo muestra orgulloso en sus redes sociales. Uno de sus últimas publicaciones, de hecho, deja claro que se ha apuntado a la moda de Marcos Llorente. Desconocemos si toma el sol sin protección, su opinión sobre las muchas y alargadas estelas que dejan los aviones o si le gusta más la comida rápida o la dieta paleolítica. A lo que sí se ha apuntado públicamente es a su gusto por las gafas de cristales tintados.
La explicación de Marcos Llorente a sus gafas
Las lentes de colores llevan muchos años triunfando en España. Muchos son los famosos que las han portado en el pasado, aunque quizá en las últimas semanas ha vuelto al panorama mediático. Todo ello gracias a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y de la selección española. “Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían”, dijo recientemente en una entrevista.
Futbolistas con lentes de colores
Numerosos futbolistas le han arropado en sus redes sociales. Gente como Haaland, Koke, Morata, Griezmann o Ibai Gómez son algunos de ellos. Otro futbolista que ha mostrado ese tipo de gafas en sus redes sociales ha sido Sergi Canós en lo que parece una promoción comercial.
Para gustos: golores. Nunca mejor dicho.
