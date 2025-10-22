Cömert, dos años, cinco meses y un descenso después

El pasado lunes en Mendizorroza, el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, se vio obligado a utilizar en los últimos diez minutos del choque con el Alavés al único de los jugadores con ficha profesional en el primer equipo, exceptuando a los porteros Dimitrievski y Rivero, que todavía no se había estrenado en la actual Liga: Eray Cömert. El suizo de origen turco cumplió con la tarea que le encomendó el técnico, colaborar positivamente en el mantenimiento de la portería a cero. El botín de un punto, con un equipo inoperante en ataque, se dio por bueno.

Más de dos años después, Cömert volvía a defender la camiseta del Valencia CF en un partido oficial. El pasado verano, Corberán se quedó con el internacional helvético ante la necesidad de un refuerzo que no llegó para el perfil diestro del eje central. Mientras se marcharon dos piezas, Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera, solo una vino como reemplazo: José Copete.

Como consecuencia de las estrecheces económicas que marcan la etapa pospandemia en el Valencia de los Lim, el cuerpo técnico no tuvo más remedio que rehacer el centro de la defensa con César Tárrega, en el rol de capitán general, el fichado Copete, Mouctar Diakhaby, rehabilitado de una grave lesión de rodilla, y Cömert, al que le resta contrato en vigor hasta finales de junio de 2026.

A la tercera, Eray se hace sitio en la plantilla

Eray Cömert volvía a hacerse un hueco en la plantilla del Valencia, la misma en la que se le cerraron las puertas en las dos temporadas precedentes. En Vitoria sumó sus primeros minutos en partido oficial de esta campaña 2025/26, en concreto, una decena de minutos en la recta final de un duelo en que el equipo sufrió encerrado en campo propio.

Este sábado, en el derbi frente al Villarreal (21:00 horas, Mestalla), la cuota de participación del suizo podría aumentar con la titularidad. El entrenador está pendiente de la evolución de Copete, que se retiró en el tramo final del Alavés - Valencia por un fuerte golpe en la zona inferior del muslo y la rodilla. En su largar, de hecho, entró el ex del Basilea.

Alternativa y pendiente de Copete

En principio, tanto Copete como Corberán esperan que la recuperación del sevillano sea efectiva entre el jueves y el viernes para poder ser alineado en el once frente al Villarreal. Si no es así, Cömert es la alternativa para jugar al lado de Tárrega. Desde pretemporada, el entrenador ha quedado satisfecho con la profesionalidad del suizo y también con facetas de su juego en las que puede aportar al equipo como, por ejemplo, la salida jugando el balón desde la línea defensiva.

Este pasado 20 de octubre, en el empate sin goles entre Alavés y Valencia, Cömert volvió a jugar con el Valencia en partido oficial dos años y cinco meses después. Dos temporadas completas en las que se marchó cedido porque Rubén Baraja no contó con sus servicios. En las dos jugó más tiempo que los 1885 minutos del curso 2022/23 como valencianista. Si bien, el aumento de participación no fue significativo.

De Nantes a Pucela, donde sufrió el descenso

En Francia, con el Nantes, su protagonismo decayó en la segunda vuelta en un equipo que compitió por mantener la categoría. Un objetivo logrado con los galos que, en cambio, no pudo lograr con el Real Valladolid, donde estuvo la pasada campaña.

En lo personal, la progresión del defensa suizo con el Valladolid fue muy similar a la que tuvo con el Nantes. De más a menos. En Francia acabó con 2178 minutos entre la Ligue1 y la Copa francesa, algo más que los 1.961 con los colores blanquivioletas.

Titular frente al Madrid en 2023

Después de dos años fuera, Cömert ha comenzado su último año de contrato haciéndose sitio en la plantilla del Valencia. Su última aparición como valencianista databa del 21 de mayo de 2023. Y fue notable. Curiosamente, formó pareja de centrales con Cenk Özcakar, ya que tanto Mouctar Diakhaby como Gabriel Paulista estaban lesionados. El equipo de Baraja dejó a cero su portería y se impuso al Real Madrid con un gol de Diego López en la primera mitad en el famoso partido en el que Vinícius faltó el respeto a toda la afición valencianista tras salir expulsado de Mestalla por agredir a Hugo Duro.