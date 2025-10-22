Dani Parejo y la leyenda que Meriton destruyó

Meriton Holdings se ha 'cargado' en la última década lo que tantas costó construir. Los últimos seis años, el Valencia CF ha experimentado la mayor involución de su historia, pasando de ambicionar ese papel de 'alternativa' a los tres dos grandes del fútbol español a convertirse en un club que lucha por eludir el descenso a Segunda División (ha sido su pelea en dos de las últimas tres temporadas y en esta figura a solamente tres puntos de la 'zona roja').

Esta devastación ha sido la consecuencia de más de un lustro de la desinversión, la rebaja de la ambición en el discurso y multitud de malas decisiones que han alejado al Valencia CF de las grandes fuentes de ingresos del fútbol europeo, acelerando su caída deportiva. Una de ellas fue la venta, en forma práctcamente de regalo, de Dani Parejo al Villarreal CF.

Le negaron su deseo de retirarse en el Valencia CF

El capitán del Valencia campeón del Centenario, que había jurado amor eterno al club en su última renovación y que anhelaba acabar su carrera vistiendo de blanquinegro, fue despojado de todo ello en el verano de 2020 con el club poniendo todas las facilidades para consumar su marcha al Submarino Amarillo, con el que ha sido uno de los líderes del equipo en las últimas temporadas, ayudándole a ganar el primer título europeo de su historia mientras el conjunto de Mestalla caminaba en el sentido inverso.

El conjunto valencianista estaba, según los integrantes de aquel vestuario, en la senda para estabilizarse en la Champions y luchar por los puestos de arriba de la clasificación... pero la decisión de cesar a Marcelino García Toral dinamitó el proyecto y un año más tarde se descompuso la columna vertebral del vestuario.

Pudo ser el valencianista con más partidos

En el último encuentro, José Luis Gayà igualó el número de partidos oficiales con el Valencia CF de Dani Parejo con 383, cifra en la que Meriton obligó al de Coslada a parar el contador, siendo el octavo futbolista con más partidos en toda la historia de la entidad de Mestalla.

Haciendo un ejercicio de fútbol ficción, aunque basado en parámetros más que razonables, Parejo podría ser a día de hoy el futbolista con más partidos en toda la historia del Valencia CF si Meriton no llega a cargarse aquel equipo, ya que en el Villarreal ha jugado el número de partidos suficientes como para superar con creces a Fernando Gómez Colomer, que actualmente atesora dicho registro.

Dani Parejo con la camiseta del VCF y la del Villarreal CF / VCF

El Villarreal, en el 'hábitat' del Valencia: Parejo, 240 partidos

Nunca se sabe qué podría haber sucedido en caso de seguir en el Valencia, pero la realidad es que el Submarino ha vivido en el último lustro en el 'hábitat natural' del Valencia CF: jugar tres competiciones de forma habitual y en ese periodo Parejo ha jugado 240 partidos oficiales con el equipo de la Cerámica. De haberlos jugado en Mestalla, sumaría 623, 67 más que los 556 de Fernando.

Este fin de semana regresará a Mestalla, lugar en el que siempre se le ha recibido de vuelta con una sonora ovación, ya como un jugador de rotación para Marcelino en el Villarreal a sus 36 años de edad, pero volviendo a recordar al coliseo de la Avenida de Suecia un tiempo pasado que fue mejor.