El discurso conformista de Meriton contagia a la plantilla

La crisis del Valencia CF continúa después del mal partido del equipo en Mendizorroza en el que lo mejor que pudo sacar fue el resultado. La entidad valencianista, que empezó la temporada vendiendo un proyecto para "volver a la élite europea"... vuelve a estar mucho más cerca del descenso que de esas posiciones que dan acceso a competición continental.

Después de aquel comunicado, en el que se anunciaba la llegada de Ron Gourlay haciendo el enésimo propósito de enmienda, la política comunicativa del club ha vuelto a ser la de eludir preguntas sobre el objetivo y adoptar el conformismo como bandera. Algo que va desde la directiva hasta la plantilla, que en lo que va de temporada ha dejado a través de varios de sus integrantes declaraciones que ayudan a entender la situación del Valencia, dando por buenos partido en los que el equipo ha estado realmente mal.

Ron Gourlay y el "estamos bien en casa"

Porque si Ron Gourlay dijo en su última comparecencia de prensa que el equipo estaba "bien en casa" y que solamente quedaba plasmarlo fuera después de perder de forma ridícula frente al Real Oviedo, las declaraciones de muchos integrantes del equipo no se quedan atrás.

Ron Gourlay se ajusta los botones de la chaqueta en la sala de prensa de Paterna el pasado lunes / Francisco Calabuig

En el primer partido en casa, de hecho, Diego López dijo que el punto contra la Real Sociedad no era "del todo malo". El equipo fue peor que el conjunto donostiarra, que tras nueve jornadas se está mostrando como uno de los equipos menos en forma de LaLiga.

Poca autocrítica

Después del baño del Espanyol al Valencia que, milagrosamente, acabó con empate, Hugo Duro dijo que el Valencia venía de hacer un partido "de diez" y que los dos goles habían sido a balón parado, el factor que debían corregir. Los pericos anularon a los valencianistas por completo y tuvieron infinidad de ocasiones de gol, topándose en casi todas con Julen Agirrezabala.

Tras empatar frente al Alavés, nuevamente Hugo Duro -que dabe decir que estas declaraciones son obra de los que les toca dar la cara-, volvió a dejar una declaración similar, señalando que el Alavés "no le había generado tanto", que apenas una parada de Julen y un palo... Obviando que los vitorianos dominaron cerca de 70 minutos la contienda.

El Valencia afronta ahora tres partidos muy complicados de forma consecutiva después de 'desperdiciar' una parte más amable del calendario y de 'celebrar' empates, jugando peor, contra rivales a los que un aspirante a volver a la "élite europea" debería superar de manera habitual. El conformismo se ha apoderado de todos los estamentos del Valencia CF, de arriba abajo.