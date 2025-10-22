Mestalla rendirá homenaje a los afectados por la DANA en su primer aniversario

El Valencia CF rendirá homenaje este sábado 25 de octubre antes del encuentro frente al Villarreal CF en Mestalla, a todas las personas y localidades afectadas por la DANA que hace casi un año golpeó a la Comunitat Valenciana. El estadio se convertirá en un espacio de recuerdo y reconocimiento a quiénes sufrieron sus consecuencias y a todos los que participaron en su recuperación. Un sexteto de cuerda acompañará el homenaje interpretando en directo unos acordes del Himno de la Comunitat Valenciana. La música en directo y una proyección en videomarcador, pondrán voz al sentimiento y la unión del pueblo valenciano.

Los jugadores del Valencia CF disputarán el partido con la tercera equipación que rinde homenaje a la Senyera. Un emblema que representa el orgullo, la identidad y la unión de la afición valencianista. Además, ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados de 22 niños y niñas vestidos con la misma equipación, pertenecientes a las escuelas conveniadas Sporting Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja, cuatro municipios en los que en el Valencia CF y la Fundació Valencia CF han colaborado y colaboran activamente en la recuperación de las instalaciones deportivas arrasadas por la DANA.

El capitán del Valencia CF lucirá un brazalete especial cuyo diseño será escogido por los aficionados que posean $VCF Fan Tokens a través de una votación entre tres alternativas posibles.

La afición elegirá el brazalete que lucirá el capitán valencianista. / VCF

La UME y minuto de silencio

Además, dentro de la iniciativa ADN Mestalla Solidari, el Valencia CF recibirá al Batallón de Intervención de Emergencias III (UME BIEM III), que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en el Acuartelamiento ‘Jaume I’ de Bétera (Valencia). Este batallón opera en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares. Tuvieron una participación crucial durante la DANA, con un despliegue sin precedentes de más de 8.500 militares y que supuso una de las operaciones más importantes realizadas por la UME en territorio nacional, marcada por el esfuerzo, la coordinación y la solidaridad hacia los afectados.

Justo antes del inicio del partido, el Camp de Mestalla guardará un minuto de silencio en memoria de las personas y municipios damnificados por la DANA, en un gesto de respeto y solidaridad compartida por toda la afición valencianista mientras las banderas ondean a media asta en señal de luto y en memoria de todos aquellos que fallecieron en esta catástrofe.

Con este homenaje, el Valencia CF de la mano del Villarreal CF, reafirma su compromiso con la Comunitat Valenciana y con su gente, recordando que la solidaridad, la unidad y el esfuerzo colectivo son valores que forman parte del ADN valencianista.